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高雄銀行啟動綠電交易 邁向金融業淨零里程碑

2025/6/25 14:18
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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄銀行與台灣碳資產電業展開綠電交易合作，今天舉行綠電購售簽約儀式。高雄銀行表示，計畫在明年底前達成總行大樓、草衙分行等自有行舍大樓100%使用綠電，向淨零碳排目標邁出關鍵一步。

高雄銀行與台灣碳資產電業今天舉行綠電購售簽約儀式，展開綠電交易合作。高雄銀行總經理徐翠梅表示，這次攜手台灣碳資產，是高銀實踐綠色承諾的重要一步，高銀預定明年達成總行大樓、草衙及橋科分行100%使用綠電。

徐翠梅表示，未來將逐步擴及更多據點，展現由點到面、由內而外的能源轉型路徑。此外，高銀於2023年底啟動「綠電交易平台信託服務機制」，為綠電市場提供穩健安全交易機制，期望能共同為環境及社會永續發展努力。

台灣碳資產董事長張三河表示，將提供穩定及能源轉型的綠電，並透過完善的再生能源整合與碳管理服務，協助高雄銀行逐步實現淨零碳排。期待藉由與高雄銀行的合作經驗，擴大金融業導入再生能源的示範效益，推動更多產業綠色轉型。

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高雄銀行今天新聞稿表示，此次綠電交易是高雄銀行實踐ESG及永續經營的重要具體行動，高雄銀行響應國內外環境相關準則，長期關注氣候及環境議題，逐步完善碳盤查、減碳目標及氣候風險管理機制，從自身營運做起。

高雄銀行指出，除持續推動汰換老舊空調與燈具，落實節能政策，也將持續規劃分行建置太陽能發電設施與綠電使用，汰換公務車為油電混合車。未來並將導入內部碳定價制度，並制定永續發展短、中、長期目標，推動永續轉型。（編輯：張銘坤）1140625

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