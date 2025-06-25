金門秘境時光機規劃軍旅遊程 引領旅客深度探索

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（中央社記者吳玟嶸金門25日電）金門縣政府配合觀光署「台灣觀光100亮點」活動，推出「金門秘境時光機」，規劃3條免費報名軍旅遊程，帶領遊客走訪建功嶼、經武酒窖等景點，盼吸引遊客深入探索金門。

金門縣政府配合交通部觀光署推動「台灣觀光100亮點，捲動國旅方案」，規劃在8月15日至10月31日推出「金門秘境時光機」活動；縣府今天在莒光樓舉辦活動發布記者會，並公開莒光樓前「巨大公仔盒」打卡裝置。

金門副縣長李文良表示，此次觀光署將金門列為10月主打星，金門觀光處以金門主要景點，如莒光樓、建功嶼、經武酒窖、山后民俗文化村等設計3條旅遊遊程，盼吸引更多未來潛在觀光客。

此外，縣府同步輔導在地業者串聯食、宿、遊、購、行等觀光產業，整合推出多元遊程優惠方案，共同推動金門觀光發展。

縣府透過新聞稿表示，此次活動規劃3條軍旅體驗遊程，提供旅客免費報名參加，完成體驗可獲得專屬紀念證書，3條遊程包括「Boom！砲力全開」、「防不勝防！坑道大探索」、「登島吧！莒光任務特攻隊」。

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縣府指出，遊程中可走訪金門山后民俗文化村與獅山砲陣地，還有延平公園行軍互動體驗及建功嶼生態導覽等，帶領遊客深入探索金門文化底蘊與自然風光。

縣府表示，活動也設置3組趣味打卡點，將同步推出「打卡送好禮」活動，歡迎民眾參與。遊程梯次、名額及「金門秘境時光機」相關活動資訊，將陸續公告於活動官網（mystickinmen.net.tw）。（編輯：張雅淨）1140625