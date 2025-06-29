台北廣播電台64週年台慶 7/19辦民歌演唱會

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）台北市觀傳局今天表示，台北廣播電台為歡慶64週年台慶、向台灣民歌運動50週年致敬，7月19日將在師大附中中興堂舉辦「戀戀台北夏日演唱會」，共計2場，6月30日開放索票。

台北觀傳局發布資訊指出，「戀戀台北夏日演唱會」當天2場次演唱時間，分別為下午1時30分至3時30分及下午4時30分至6時30分，民眾可搭乘捷運至大安站2號出口出站即可。

索票方式有兩種，觀傳局說，6月30日上午9時30分將同步開放實體與電子票券索票，每人限索取單一場次、最多2張票券，索完為止。其中實體票券索取地點等資訊，可至台北廣播電台官網或臉書粉絲專頁查詢；電子票券則可透過KKTIX平台辦理，但需先加入會員。

演唱會當天，觀傳局說，將有鄭怡、李麗芬、殷正洋、李明德與木吉他合唱團等重量級歌手，演唱20首深植人心的民歌，包含「七月涼山」、「木棉道」、「花戒指」、「愛江山更愛美人」、「城裡的月光」、「微風往事」等，師大附中吉他社學生也將與李明德合唱「外婆的澎湖灣」，流露跨世代共鳴的樂音。

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台北廣播電台台長胡紹謙說，64年來，台北電台不僅記錄了台北的聲音，更承載著市民的生活軌跡，希望這次演唱的舉辦，能透過熟悉的旋律，讓音樂延續城市與人的深厚連結。

此外，無法到場的民眾，觀傳局說，台北電台931 YouTube頻道將同步直播，可上線共賞。（編輯：李淑華）1140629