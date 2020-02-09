白嘉莉訪中市西屯區尋根 街坊鄰居喜相迎

（中央社記者郝雪卿台中9日電）出身台中市的資深藝人白嘉莉利用在台中舉辦畫展空檔，今天回到從小成長的西屯區大石里眷村原址尋根，街坊鄰居舉辦聯歡活動相迎。她表示，心裡很感動、也很溫暖。

昔日在影劇圈擁有「最美麗主持人」稱號的白嘉莉，自昨天起至23日止，在2020台灣燈會后里馬場園區花舞館舉辦繪畫創作個展，展出油畫、水彩、墨彩等超過百件作品。

她下午在台中市副市長令狐榮達陪同下，抵達大石里皇城帝寶社區。令狐榮達笑說，大家一看到白嘉莉現身，都沒人看到他，他只好默默繞道擠過人群才走上舞台。

為了歡迎白嘉莉，西屯區長陳寶雲與大石里長吳忠華帶領社區內原眷村媽媽們一起舉辦聯歡會，熱情歌舞表演歡迎白嘉莉到來，白嘉莉也上台與大家合唱一首「祝你幸福」。許多社區民眾都忍不住稱讚白嘉莉保養得宜，一點都看不出已年逾70歲。

社區門口還展出未改建前的眷村懷舊照片，白嘉莉參觀完照片後，接著在大石里活動中心前種下一棵山櫻花做為紀念。原眷村老鄰居不時拿著過去的照片與白嘉莉敘舊及合照，讓白嘉莉應接不暇。

白嘉莉指出，這裡與她小時候的記憶都不一樣，但能回到成長地，真的好幸福，謝謝大家能夠過來，也歡迎大家可以到台灣燈會參觀她的畫展。

白嘉莉說，燈會的防疫及清潔工作做得很好，是很漂亮的燈會，她每天下午都會在花舞館與大家見面；今天在這裡看到大家真的很高興，心裡很感動、很溫暖。

陳寶雲受訪表示，白嘉莉的父親是空軍，故居在老眷村的幼稚園附近，現在已成一片綠地；當年大石里位於水湳機場旁，是百分之百的國軍眷村。

陳寶雲說，眷村內的老老少少彼此都認識，雖然十多年前改建為皇城帝寶社區，但所有眷村住戶還住在同一社區，保留原來的眷村情誼。（編輯：戴光育）1090209