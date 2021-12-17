羅大佑攜張震詮釋音樂微電影 跨時空同憶楊德昌

歌手羅大佑（左）將與導演王維明（中）和金馬影帝張震（右）聯手合作新專輯「安可曲」微電影，3人對於此次合作都認為，能夠因為音樂相聚是件浪漫的事。（澤東電影提供）中央社記者王心妤傳真 110年12月17日

（中央社記者王心妤台北17日電）歌手羅大佑昨天在臉書回憶和已故導演楊德昌相處點滴，羅大佑透露將與楊德昌引進門的金馬影帝張震聯手合作新專輯「安可曲」微電影。張震也認為，因為音樂相聚是件浪漫的事。

羅大佑昨天在臉書寫道，1983年的暑假，由陶德辰、楊德昌、柯一正、張毅執導的「光陰的故事」上映中，楊德昌帶著他踏進電影院觀影。他也回憶，當時一群人常窩在一起討論電影、音樂、時事，甚至是新聞八卦，香港導演徐克及施南生也偶爾加入。

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羅大佑回憶了過去的相處點滴，卻在2007年收到張毅傳來楊德昌因大腸癌過世的消息；2020年再收到張毅過世的訊息。羅大佑表示，回憶至此不想再說些「憶及美好過去，往事如煙，不勝唏噓」的話，若還在的人只會對著人去樓空嘆氣，怎麼對得起這些離開的好朋友。

因此羅大佑仍決定繼續創作，預告推出新作「安可曲」，將合作金馬影帝張震與因「牯嶺街少年殺人事件」相遇的導演王維明。3人對於此次合作都認為，因為音樂相聚是件浪漫的事，張震的演技也獲得工作團隊稱讚「連眼神都在演戲」。（編輯：陳政偉）1101217