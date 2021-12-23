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桂綸鎂「台北女子圖鑑」殺青 預告神秘演員將現身

2021/12/23 18:45（12/23 19:16 更新）
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藝人桂綸鎂（左）、林思宇（右）在影集「台北女子圖鑑」中飾演一對姐妹檔，私下也培養出如親姊妹般的好感情。（紅杉娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 110年12月23日
藝人桂綸鎂（左）、林思宇（右）在影集「台北女子圖鑑」中飾演一對姐妹檔，私下也培養出如親姊妹般的好感情。（紅杉娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 110年12月23日
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（中央社記者王心妤台北23日電）影集「台北女子圖鑑」歷經3年籌備期，今年開拍後一度因疫情停拍又復拍，消耗2600支快篩試劑才拍攝完成。桂綸鎂表示，這次演出像是同學會，每集都有神秘演員現身。

「台北女子圖鑑」由桂綸鎂、林思宇、王柏傑、夏于喬組成的「台南幫」勇闖台北，故事橫跨20年，寫下他們在都市裡對愛情的酸甜苦辣和職場生活，以及4人的情感轉變。

「台北女子圖鑑」拍攝過程曲折，耗時3年向日方洽談版權，今年5月開拍後就因本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫停拍，9月復拍便以最高規格防疫措施準備。

正式開拍前，主要演員桂綸鎂、王柏傑、夏于喬、林思宇特別私約一場台南旅行，培養出「台南幫」的默契。

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桂綸鎂表示，每個演員都給了最真摯的情感，「只要有任何一個人、有任何一點隔閡，我相信我都無法這麼放鬆，謝謝你們。」最年輕的林思宇則說這次是出道以來最大挑戰。

「台北女子圖鑑」監製賴宇同表示，為了拍出成長的縮影，邀請超過20名大咖男星、女星演出對手戲。桂綸鎂也透露，「拍這部戲就像同學會一樣，每集都有神秘人物的登場，希望播出時能帶給大家滿滿的驚喜。」（編輯：張芷瑄）1101223

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