台日合製BL劇「＋－正負之間」 男子合宿增默契

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台日合製BL影集「＋－正負之間」，由新生代演員鄭齊磊（左起）、李見騰、石承鎬及林上豪共同主演，為培養默契還集體合宿3天。（CATCHPLAY提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月27日

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）台日合製BL影集「＋－正負之間」，由4名新生代演員搭檔演出，為培養默契集體合宿3天。曾是演員范少勳表演老師的李見騰笑言，太多學生被找去拍BL劇，自己也得親身體驗一回。

全劇由「約．定」和「隔離後見個面，好嗎？」等BL劇推手宋鎵琳擔任製作人，姜秉辰擔任總導演，邀請新生代演員林上豪、石承鎬、鄭齊磊、李見騰主演，劇組今天舉辦媒體茶敘。

劇組為了讓主演們對彼此熟悉，特別安排4人合宿朝夕相處3天，還安排下廚烹飪及互動小遊戲加速兩對CP認識。劇中得從兄弟進展成情侶的林上豪和石承鎬分享：「劇組讓我們同睡一間房間，雖然每個人都有各自的床，但透過這幾天的相處、小酌、暢談，讓我們很快就熟悉彼此。」

由於每個人都得在劇中展現好身材，飾演失婚洗衣店老闆的李見騰說，大家很久沒有吃到「人間的食物」，餐餐都是水煮餐、地瓜，每個人都瘦了7公斤以上。

李見騰是范少勳、陳妤和吳子霏等多名演員的表演教學老師，他透露最近很多學生收到BL劇的戲約，自己反倒沒嘗試過。這次有機會參與「＋－正負之間」，李見騰笑言，「好像得去走一遭，不然教學生沒有什麼說服力」，終於能親自嘗試。

為了與搭檔組CP的鄭齊磊增加默契，李見騰還私下約鄭齊磊在101練習牽手走在街上，更吐槽鄭齊磊一直找藉口把手甩開，鄭齊磊幽默回應：「真的是風太大要撥瀏海。」

「＋－正負之間」共12集，由日本樂天、SPO Entertainment、Video Market，以及台灣 CATCHPLAY、文化內容策進院國際合製，預計2022年春季在CATCHPLAY+影音平台推出。（編輯：管中維）1101227