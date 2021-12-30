離婚官司纏訟10年 阿諾史瓦辛格正式恢復單身

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加州前州長阿諾史瓦辛格（圖）多年前爆出外遇醜聞，髮妻席萊佛憤而選擇分居，纏訟10年的離婚官司近日終於塵埃落定，兩人正式結束婚姻關係。（圖取自facebook.com/arnold）

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（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）美國媒體今天報導，好萊塢影星出身的加州前州長阿諾史瓦辛格多年前爆出外遇醜聞，髮妻席萊佛憤而選擇分居，纏訟10年的離婚官司近日終於塵埃落定，兩人正式結束婚姻關係。

美國娛樂網站TMZ報導，由於阿諾（Arnold Schwarzenegger）與席萊佛（Maria Shriver）並未簽署婚前協議，使資產分配問題變得非常複雜，讓兩人的離婚訴訟耗時特別長。

法新社與路透社報導，昨天提交的法庭文件顯示，雙方達成最終和解，正式結束長達35年的婚姻關係，離婚協議的條款並未公開。

席萊佛是一名記者，也是已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）的外甥女。她2011年7月首次訴請離婚，幾週後，阿諾坦承自己與家中保母有染，甚至在1997年誕下一名私生子。

夫妻分居時，阿諾向「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）發表聲明說：「卸下州長職務後，我把這件發生在十多年前的事情告訴了我的妻子。」阿諾在2003年至2011年跨足政治，擔任加州州長。

席萊佛提出離婚申請的理由是「不可調和的分歧」。

阿諾與席萊佛1977年相識、1986年踏上紅毯，婚後育有4個孩子。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1101230