國宴大廚夫妻檔聯手出擊 Podcast節目揭料理幕後

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美食家王瑞瑤（左）和國宴大廚「保師傅」曾秀保（右）夫妻檔首次聯手出擊，推出Podcast節目「我的老公是大廚」，將從過年必吃的白斬雞開始第1課，從挑選最適合大小開始教學，用簡單易懂的解說，讓料理新手也能煮出媲美土雞城的嫩雞。（ETtoday提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月5日

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）味精完全不能用？乾拌麵其實CP值超低？國宴大廚「保師傅」曾秀保和美食家王瑞瑤夫妻檔首次聯手推出Podcast節目「我的老公是大廚」，揭開料理背後故事。

「保師傅」曾秀保出身川菜世家，有45年以上料理經驗，曾任天香樓主廚、國宴大廚，而梅汁番茄就是他的獨創菜色，現在已流傳全台。保師傅退休後持續廚藝教育工作，於各大美食競賽、國家級中餐檢定擔任評審，同時也是多間知名餐廳的顧問。

王瑞瑤則是資深美食記者、知名美食評論家，主持中廣節目「超級美食家」累積不少忠實聽眾。愛美食也影響了她的一生，在一次採訪工作認識了保師傅，兩人因此共結連理。

愛吃也懂吃的夫妻檔，今天發出新聞稿分享，兩人將在Podcast節目中，從過年必吃的白斬雞開始第1課，從挑選最適合的大小開始教學，用最簡單易懂的解說，讓料理新手也可以煮出媲美土雞城的嫩雞。

提及台灣過年團圓飯必上桌的炒米粉，王瑞瑤也將大方分享自家嬸嬸的家常手法，保師傅更傳授秘訣，其實重點不是「炒」而是「燜」，而且用家中電鍋做出一步驟，就可以讓料理變更加美味。

至於味精是否能用，乾拌麵CP值到底高不高，廚師煮菜為什麼不戴手套等各種疑難雜症，保師傅將親自傳授拿手的各種菜餚手法，也會和王瑞瑤一同揭開各種料理迷思、小常識，讓觀眾了解料理背後的故事。

「我的老公是大廚」將於7日起在Podcast各大平台首播，也會同步於YouTube推出影音，每週五推出全新內容。（編輯：張雅淨）1110105