紅白藝能大賞重現經典節目 彭佳慧飆武俠劇主題曲

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）「超級巨星紅白藝能大賞」連13年在除夕夜播出，陪伴觀眾迎接農曆新年，今年適逢台視60年台慶，邀來彭佳慧飆唱經典八點檔武俠劇主題曲，黃子佼則化身「龍兄虎弟」主持人張菲。

今年紅白藝能大賞設計一系列特別企劃，回顧台視經典節目，更邀到「鐵肺歌后」彭佳慧帶來一系列武俠劇主題曲，包含「碧海情天」的「凡人歌」、「英雄少年」的「快樂似神仙」、「末代皇孫」的「鬼迷心竅」和「末代兒女情」的「情關」。彭佳慧重新詮釋經典老歌，也搭配一襲帥氣披風，自詡為「彭大俠」。

台視今天發布新聞稿分享，彭佳慧出道26年，這回是首度受邀參與紅白，主持人黃子佼在現場打趣詢問：「紅白舉辦13年，你從來沒來過，是得罪誰？」，彭佳慧笑回：「是你嗎？」黃子佼趕緊解釋：「我只主持5年，之前是小燕姐和哈林喔。」機靈反應逗笑全場。

此外，主辦單位還特別邀請曾「五度五關」的歌手蔡小虎、林俊逸乘坐復刻的「衛冕者寶座」登台，與觀眾一同回顧當年「五燈獎」比賽的畫面；黃子佼也特別化身「龍兄虎弟」主持人張菲，率領張秀卿、陳大天、無尊、嘻小瓜、卡古、那那大師等人，重現經典單元「音樂教室」。

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為向全台第1個電視烹飪教學節目「傅培梅時間」致敬，主辦單位也特別請到傅培梅的女兒程安琪擔任評審，派出「全明星運動會」的錢薇娟、孟潔、胡釋安、粿粿進行「包元寶」PK賽；同時也邀請到當年主持「藍色蜘蛛網」、「玫瑰瞳鈴眼」的81歲資深新聞人盛竹如出場，重現經典口白，博得全場如雷掌聲。

「2022超級巨星紅白藝能大賞」將在31日的農曆除夕晚上7時在台視播出，myVideo和MyMusic也將線上同步播放。（編輯：陳政偉）1110114