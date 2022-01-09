小S驚喜現身紅白秀一字馬 笑虧與黃子佼往日情

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節目「超級巨星紅白大賞」8日晚間在台北小巨蛋錄影，參賽組合玖壹壹特別邀請藝人小S（徐熙娣）（前）擔任嘉賓，小S送上「一字馬」驚艷全場。（台視提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月9日

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（中央社記者王心妤台北9日電）台視除夕節目「超級巨星紅白大賞」昨晚在台北小巨蛋錄影，參賽組合玖壹壹特別邀請藝人小S擔任嘉賓，小S不只大開自己與黃子佼往日戀情玩笑，最後更送上「一字馬」驚艷全場。

「2022超級巨星紅白藝能大賞」廣邀近百名藝人及表演者陪伴觀眾過除夕，晚會由擔任紅白大使的歌手A-Lin演唱「盡情旋轉」、「最悲傷的事」、Gentlewoman等歌曲拉開序幕。

今年特別邀請玖壹壹演唱新歌「啪哩啪哩」，玖壹壹事前對嘉賓保密到家，只透露3個線索：身材非常好、很會唱歌、很漂亮，當小S驚喜現身，全場尖叫。

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小S梳了復古包頭，藍紫色眼影搭配桃色口紅，並和玖壹壹共同演唱「舞女」外加性感熱舞，最後則以「一字馬」結尾。表演結束後，玖壹壹發揮紳士風度準備扶起小S，沒想到反被虧：「累死我了，怎麼這麼晚才來扶我。」

小S在台上妙語如珠，見到主持人黃子佼，馬上提起往日戀情自嘲：「我以為我們不會再見面了。」她更自揭在後台說錯祝福話的糗事，笑虧黃子佼「我也是有失誤的時候，不然怎麼會跟你在一起。」逗得對方措手不及，全場大笑。（編輯：屈享平）1110109