戴立忍新片台星法葡4國合製 導演因金馬結緣台灣

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電影「明天比昨天長久」16日在高雄開鏡，全片描述一段從台灣移民至新加坡的單親父子檔故事，由台灣演員戴立忍（左）與新加坡素人陳嘉良（右）飾演主角父子。（飛望影像提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月16日

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）演員戴立忍主演的新片「明天比昨天長久」今天在高雄開鏡，全片由台星法葡4國合資合製、星國新銳導演姚志衞執導。姚志衞多年前曾參與金馬電影學院，因而與台灣結下不解之緣。

「明天比昨天長久」由曾以電影「幻土」獲得金馬獎肯定的新加坡亞綱電影公司與台灣飛望影像合作，描述一段從台灣移民至新加坡的單親爸爸與兒子故事，藉由都市中親子間劍拔弩張的緊繃關係，帶出華人社會中的共通處境。

導演姚志衞曾於2010年來台參加金馬電影學院，並與「青田街一號」導演李中、攝影師劉又年完成短片作品，讓他與台灣結下不解之緣；之後他曾2度來台拍攝短片，同樣留下美好印象。

「明天比昨天長久」是姚志衞首部長片作品，他透過劇組分享：「我一直希望有機會能回台拍片，台灣在拍攝上給我非常多的支持」。他指出台灣的拍片資源豐富，給他非常大的創造力和合作可能性，而文策院的資金更是他們拍攝能順利成行的關鍵。

至於主角父子的選角原因，姚志衞表示，戴立忍一直是他很想合作的演員，沒想到提出合作邀請後，戴立忍看完劇本就答應演出，讓他心懷感激，「Leon（戴立忍）在拍攝現場和工作人員的相處相當融洽，而且每次在鏡頭裡看到他的表演都會覺得大快人心，慶幸自己『能夠當導演真是太好了』」。

而飾演戴立忍兒子的新加坡素人演員陳嘉良，則是經過長達2年試鏡才找到，姚志衞說：「我們前後找了將近250個男生，看到Edward出現的時候才讓我感受到，眼前的演員和角色是能相互連結的」。

姚志衞表示，劇組去年底已結束在新加坡的拍攝，接下來將在高雄、桃園等地完成後續戲分，預計在過年前殺青，今年年底上映。（編輯：陳仁華）1110116