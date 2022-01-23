護理師助確診病患臨終告別 曾國城動容泛淚

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公視春節特別節目「一字千金－妙筆生花風雲榜特別版」的「防疫拍檔」單元，邀請8名在疫情第一線工作的醫護人員、防疫車隊司機等上節目，PK中文書寫之餘也分享疫情期間職場難忘故事。中為節目主持人曾國城。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月23日

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）曾國城主持的「一字千金－妙筆生花風雲榜特別版」，邀請服務負壓隔離病房的護理師參賽，護理師分享曾協助確診重症病患在臨終前透過手機與家人告別，也讓曾國城聽完紅了眼眶。

公視今天發布新聞稿分享，「一字千金－妙筆生花風雲榜特別版」的「防疫拍檔」單元，邀請8名在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情第一線工作的醫護人員與防疫車隊司機上節目PK中文書寫，以及分享疫情期間職場上難忘的畫面。

衛生福利部桃園醫院內科專科護理師葉秀雯說，去年本土疫情嚴重時，負壓隔離病房收治重症病患，許多年長者因插管無法說話，難免不安與害怕，為了防疫，家屬無法進來探視更是焦急如焚。

於是葉秀雯跟醫生與護理團隊討論，覺得照護應該更人性一點，所以他們協助家屬把手機架到病床上，每次進入病房治療時幫忙視訊通話，以撫慰彼此的心靈。

最令葉秀雯印象深刻的，是協助一名已經彌留的病患，讓他的家人透過視訊陪伴他，跟他「道別、道愛、道謝、道歉、道諒」，讓病患不留遺憾，平順地離開，曾國城聽到後眼淚也忍不住在眼眶打轉。

全國第一個幫確診產婦接生的萬芳醫院婦產科主任王樂明則回憶起當時接獲那名產婦焦急的電話，與產婦討論為避免感染，懷孕37週預約剖腹產。王樂明分享準備接生時，是防疫專車一送產婦來，就直接送開刀房，醫護人員身著全套防護裝備。

王樂明指出，為避免插管，只幫產婦進行半身麻醉，「大家不敢講話，只聽到心電圖的聲音，然後小朋友一抱出來，哭的那一剎那，媽媽的眼淚就掉了下來...」媽媽從恐懼到開心的畫面，至今都讓王樂明難忘。

公視春節特別節目「一字千金－妙筆生花風雲榜特別版」共有5集，將於1月31日至2月4日每天晚上8時，在公視主頻播出。（編輯：張雅淨）1110123