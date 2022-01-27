李世榮「衣袖紅鑲邊」爆紅 深陷角色難抽離

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韓星李世榮曾以韓劇「大長今」的小今英在台灣觀眾心中留下深刻印象，2021年她再以古裝劇「衣袖紅鑲邊」的成熟姿態備受喜愛。李世榮日前受訪時透露，全劇餘韻強烈，「我應該是還在和德任離別當中」。（friDay影音提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月27日

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）韓國女星李世榮曾以韓劇「大長今」的小今英，讓台灣觀眾印象深刻，去年她再以古裝劇「衣袖紅鑲邊」成熟姿態備受喜愛。日前她接受台灣媒體聯訪，坦言迄今還在跟角色離別中。

「衣袖紅鑲邊」改編自同名小說，講述為守護自己幸福的宮女德任（李世榮飾），與將國家置於愛情之上的帝王正祖（李俊昊飾），兩人之間淒美的宮廷羅曼史，結局收視率創下17.4%的好成績。

全劇共拍攝8個月，正祖和德任虐心的愛情故事讓觀眾陶醉又心疼不已。李世榮坦言，通常會努力讓自己快速從角色抽離，為下一部作品往前邁進，不過「衣袖紅鑲邊」的餘韻很強烈，她常在受訪過程因想起德任的情感突然想哭，「我應該是還在和德任離別當中，但在日常生活中是沒有德任化的現象」。

李世榮表示，全劇最心痛又最心動的場景就是結局橋段，「兩個人在今生的情未了，於是在生死的境界重逢，旁白『因此，瞬間變成了永恆』也是我會選擇這部作品的原因。」並提到和李俊昊合作不用特別講什麼，就能彼此體諒、默契十足，「對演員而言，穩重又真誠是很重要的部分」，大讚對方很有魅力。

談起「衣袖紅鑲邊」拍攝趣事，李世榮說，與宮女朋友們「宮女S」相處就像家人，在拍攝現場也是彼此依賴，甚至到了後期，「只要看到彼此的眼神就會一時興起開始即興演出」。

「衣袖紅鑲邊」成功收服觀眾的心，李世榮因此被封為「歷史劇女王」，她坦言聽到這個封號後，之後若再拍古裝劇，應該會感受到壓力，「我會更加努力與大家給我的稱號相稱。」

農曆新年即將到來，李世榮表示將與家人一起度過，也對喜愛她的台灣觀眾說，「希望大家今年也都能照顧好自己的身體健康。」

friDay影音預計於2月13日舉辦「衣袖紅鑲邊」李俊昊、李世榮、姜勛線上粉絲見面會，相關詳情鎖定friDay影音官網、官方APP或官方臉書專頁。（編輯：張雅淨）1110127

韓星李世榮（後）與李俊昊（前）在改編自同名小說的古裝劇「衣袖紅鑲邊」中，上演了一段淒美宮廷羅曼史，讓觀眾既陶醉又不捨。（friDay影音提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月27日