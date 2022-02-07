破億國片「月老」進軍韓國 500人搶看試映

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台灣票房破億國片「月老」將在韓國上映，7日舉辦試映，吸引近500人到場。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年2月7日

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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）去年上映2週票房就突破新台幣1.13億元的國片「月老」，9日將在韓國各大電影院上映，今天提前舉行試映，吸引近500人到場搶先觀影。

台灣電影「月老」改編自九把刀的同名小說，由作者九把刀親自執導，今天與觀光局合作舉辦試映會，近500名觀眾透過事前參與抽獎活動得到參與搶先一飽眼福的機會。

台灣作家九把刀的作品對韓國人來說不陌生，他跨足電影界、執導自己作品改編的「那些年，我們一起追的女孩」在韓國最大入口網站上評分達9顆星，尤其受到20歲上下的年輕人喜愛。

這次在「月老」電影中擔綱女主角的宋芸樺是許多韓國男性的夢中情人。今天來到試映會現場的觀眾有不少人是看了2015年愛情電影「我的少女時代」，對宋芸樺一見鍾情，特地前來支持新作品。

對於韓國人來說，青春愛情片幾乎成為台灣電影的一大代表特色，除為淡水帶來大量韓國觀光客的2013年電影「不能說的秘密」，到近期的電視劇「想見你」，在韓國都相當受到歡迎。

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觀光局表示，台灣富有多元精緻的文化產業，在疫情中斷台韓兩地旅遊往來期間，希望藉由電影喚起韓國民眾對台灣旅遊美好回憶，一解韓國民眾2年來無法赴台觀光的相思之情，也期盼「月老」在情人節前夕為大家牽起情緣，促成國境解封後進一步觀光交流。

韓國訪台旅客人數在2017年突破百萬大關後屢創新高，疫情爆發前的2019年度訪台逾124萬人次，台韓互訪達245萬1660人次的歷史新高。今天試映會現場有許多觀眾在看見到場同樂的觀光局吉祥物台灣喔熊時，大呼「好想去台灣玩」。（編輯：馮昭）1110207