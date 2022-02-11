遭控涉未成年性犯罪 Netflix實境節目明星認罪

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國法庭文件顯示，主演串流平台Netflix體育實境節目「啦啦隊小鎮」（Cheer）的傑瑞哈里斯（Jerry Harris），今天承認犯下2項與兒童色情和性侵有關的罪行。

傑瑞哈里斯2020年9月被捕，他最初不承認犯下7項指控，但今天認了其中2項，作為認罪協議的一環。

「紐約時報」（The New York Times）報導，聯邦法官夏哈（Manish S. Shah）在聽審說，認罪協議指出，在對這2項罪名作出判決後，檢察官將撤銷其他指控。

法庭文件指出，傑瑞哈里斯承認多次要求未成年人拍攝自己的色情照片和影片以換取金錢，且他曾從德州前往佛羅里達州與一名15歲的孩子發生性行為。

傑瑞哈里斯的7項與性犯罪相關罪名，涉及5名未成年男孩。

22歲的傑瑞哈里斯因「啦啦隊小鎮」一炮而紅，這一節目記錄德州納瓦洛大學（Navarro College）競技啦啦隊，放眼拿下全國冠軍的心路歷程。

傑瑞哈里斯承認2項罪名後，將面臨最高50年的牢獄之災。他的律師在聲明中表示：「傑瑞的…經歷只能通過極端貧窮、性虐待和童年疏於照顧的角度來理解。」

「認罪後，傑瑞將用其餘生來彌補他所做的一切。」（譯者：張璦/核稿：陳昱婷）1110211