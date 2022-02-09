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35年老校醫性侵200人 加州大學2.44億美元和解

2022/2/9 13:39（2/9 13:58 更新）
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加州大學洛杉磯分校校醫希普斯（中）遭控性侵200名女性。（美聯社）
加州大學洛杉磯分校校醫希普斯（中）遭控性侵200名女性。（美聯社）
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（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）美國加州大學（University of California）今天表示，校方將支付近2.44億美元，給聲稱遭到學校婦科醫師侵犯的200名女性。

希普斯（James Heaps）在加州大學洛杉磯分校（UCLA）服務長達35年，看過成千上萬病患。

數百人提告聲稱UCLA蓄意隱瞞希普斯性侵病患，還放任他持續多年不受限地接觸受害者。

UCLA在洛杉磯法院提出的和解書中，同意支付2.436億美元（約新台幣67.8億元）給203名聲稱遭希普斯侵犯者。

希普斯被控21項性侵7名女性的刑事罪名。

此前，密西根大學（University of Michigan）同意支付4.9億美元，給遭校醫安德森（Richard Anderson）性侵的數百名學生與運動員。

鄰近的密西根州立大學（Michigan State University）也達成近5億美元和解協議，賠償300名遭校醫納沙（Larry Nassar）侵犯的受害者。納沙也曾醫治美國奧運體操女子代表隊成員。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110209

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