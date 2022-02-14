小S睽違7年接電視主持棒 直球回應臉腫問題

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）小S徐熙娣睽違7年重返電視圈主持節目「小姐不熙娣」，今天舉辦媒體茶敘，大方回應網友質疑她臉腫一事，坦言自己一緊張就會水腫，期待趕緊適應錄影，才能恢復美貌。

「小姐不熙娣」集結性學博士許藍方、直播主丟丟妹等20名各行各業女性班底，分享成為新世代女性的精神。她笑言，每回錄影前都相當緊張，答應製作人B2接下主持棒後就很後悔，不過太久沒出現在電視上給觀眾看，還是決定硬著頭皮再挑戰一次。

對於網友近日看到釋出的節目預告後，討論起小S臉浮腫問題，她大方解釋只要一緊張就會水腫，並強調「我的腫不是真的腫」，坦言因為有腸躁症問題，錄影前常緊張到一直跑廁所，「希望我對錄影的恐懼可以早點消失、恢復我的美貌」。

今天是西洋情人節，小S將和姐姐大S（徐熙媛）度過，老公許雅鈞則約了朋友聚會，不過老公在她參加記者會前，特別買一束玫瑰送她，還假裝是別人送的，相當浪漫。

大S與前夫汪小菲去年11月離婚，小S表示，姐姐最近變瘦但氣色很好，生活重心放在育兒上，身心靈較沒有壓力，就連素顏看起來都很上相，讓她感慨「所以其實壓力對一個女人來說，是一件非常傷的事情」。

至於螢幕假想敵「志玲姐姐」林志玲日前成功誕下寶貝兒子，小S表示，私下並未與林志玲聯繫，「她一直在消失當中，應該還在沉浸在當媽媽的喜悅和忙碌當中吧」。

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不過談到有網紅影射林志玲找代理孕母一事，小S連忙替她打抱不平，直呼關外人什麼事，「重點是人家現在有一個健康的寶寶，生活幸福美滿，就不能好好祝福別人嗎？」不希望好事被他人講成壞事。

「小姐不熙娣」即日起，每週一到週五晚上10時在東森綜合32台、11時在東森超視33台及myVideo平台播出；16日起也將於「小姐不熙娣」臉書、YouTube平台上架。（編輯：管中維）1110214