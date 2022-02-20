陳亞蘭9度低溫南下會粉絲 Podcast親教歌仔戲

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）藝人陳亞蘭跑遍全台宣傳歌仔戲電視劇「嘉慶君遊臺灣」，今天冒著攝氏9度低溫與主演群赴台中與粉絲見面，更將推出Podcast節目教觀眾學歌仔戲，盼用視覺、聽覺陪伴老戲迷。

劇組發布新聞稿分享，陳亞蘭一早就和「嘉慶君遊臺灣」主要演員紀麗如、羅文君、何佩芸、范宏恩、康乃星到台中大甲鎮瀾宮、旱溪宮及廣三Sogo與粉絲會面。

不少粉絲從台北追到台中，組親衛隊護駕陳亞蘭，陳亞蘭秉持發揚台灣傳統戲曲精神，笑喊「遇水則發」，要用熱情融化粉絲的心。

陳亞蘭說，一早出門時，恩師、歌仔戲國寶楊麗花就提醒她要穿暖，也暖心告知「晚上會燉雞湯等她回家」。

陳亞蘭並宣布，自21日起將正式推出「五分鐘學歌仔戲」Podcast，一一介紹每一集劇中優美的歌仔戲曲調，這也是八點檔戲劇首次與Podcast結合。

陳亞蘭指出，觀眾除透過螢幕收看歌仔戲外，她化身戲曲達人與Podcaster「追劇達倫」一同錄製「五分鐘學歌仔戲」，由她親自介紹每集曲調的由來。

陳亞蘭希望藉由推出共33集的Podcast節目，除了讓觀眾可以用最容易方式學習歌仔戲外，也能讓家中長輩時時聆聽，「許多粉絲都私訊提起，家中爺奶、爸媽失智後只記得楊麗花與陳亞蘭」，這也鼓勵了她，一定要製作歌仔戲的決心。

台視60週年歌仔戲大戲、陳亞蘭歌仔戲「嘉慶君遊臺灣」24日起每週一至週五晚上8時台視播出。（編輯：管中維）1110220