羅大佑千萬打造黑膠新輯 笑言最賠錢但最不會後悔

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（中央社記者王心妤台北22日電）歌手羅大佑推出黑膠專輯「安可曲」，他今天笑稱出黑膠專輯雖然最賠錢但最不會後悔。他透露目前籌備製作音樂劇，會先推出劇本、歌曲，也想邀請多方位發展藝人黃子佼演出。

羅大佑推出音樂新作品，今天舉辦發行記者會。他戴著微笑符號的口罩現身，希望COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，雖然大家都會戴口罩遮住嘴巴，他仍可以用音符帶給大家一些微笑。

對於選擇以黑膠專輯方式推出，羅大佑表示，「我覺得出黑膠最能代表自己，我們經歷很多音樂載體後，發現音樂需要回歸到最簡單的方式」。他也提到除了選出自己喜歡的歌，還有爸爸與姑姑的愛歌，這些不朽歌曲能散出音樂該有的光芒，希望像莫札特、貝多芬的經典作品永流傳。

羅大佑透露此次包含專輯、錄影及版權已經花了新台幣上千萬，不只邀請大型弦樂團錄製，也邀請金馬影帝張震演出，以電影規格拍攝短片，他也誇讚張震演技精湛。

羅大佑表示，目前正在籌備音樂劇，未來希望能邀請黃子佼演出。今天擔任活動主持人的黃子佼則笑回，雖然自己跨界多，但還沒嘗試過音樂劇，「壓力太大，之後會馬上封鎖大佑哥的社群媒體」。

「安可曲」實體黑膠唱片今日已發行，其中4首歌曲數位上架，全專輯預計於3月22日數位發行。（編輯：陳仁華）1110222