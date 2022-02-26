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羅大佑愛在解剖室練吉他 大讚人少、回聲好

2022/2/26 16:45（2/26 17:57 更新）
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華語樂壇教父羅大佑據傳念書時喜歡在大體解剖室裡練吉他，羅大佑登公視談話性節目大方承認並揭露原因，「那邊比較少人去，而且回聲很好，然後沒有人會知道我在唱歌」。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月26日
華語樂壇教父羅大佑據傳念書時喜歡在大體解剖室裡練吉他，羅大佑登公視談話性節目大方承認並揭露原因，「那邊比較少人去，而且回聲很好，然後沒有人會知道我在唱歌」。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月26日
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（中央社記者葉冠吟台北26日電）去年剛獲得金曲獎特別貢獻獎得主羅大佑有個「江湖傳言」，據說喜歡在大體解剖室裡練吉他，日前他親自在節目中解答，不僅承認，還大力稱讚「人少、回聲好」。

「華語樂壇教父」羅大佑日前參與「36題愛上你」錄影，出身醫師世家的羅大佑，6歲學鋼琴、9歲學吉他，節目上更被主持人吳姍儒（Sandy）爆料「據說大哥念書時喜歡在大體解剖室裡面練吉他」。

羅大佑也大方解釋，大學時自己念中國醫藥學院（現中國醫藥大學），解剖室離其他教室相隔一個籃球場距離，「那邊比較少人去，而且回聲很好，然後沒有人會知道我在唱歌」，因此選擇這個特殊的地方練唱。

羅大佑的父母親都是醫護人員，哥哥姐姐分別是醫師、藥劑師，不過他最後卻「棄醫從樂」，讓羅大佑笑言是「背叛了家裡，跑來做音樂」，他也坦言從頭到尾過了快10年，家人才真正接受。

樂壇教父羅大佑應邀參與公視談話性節目「36題愛上你」，並秀出與所收藏吉他合影。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月26日
樂壇教父羅大佑應邀參與公視談話性節目「36題愛上你」，並秀出與所收藏吉他合影。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月26日

特別的是，羅大佑的工作室裡一直擺著一台顯微鏡，看似與音樂工作無關，羅大佑也在節目裡分享。他表示，顯微鏡是父親買給哥哥，「然後大我6歲的哥哥再傳給我」，羅大佑說：「做了音樂以後，我就覺得必須把事情要看得更清楚」，也強調「不能違背那種基本的原則」，提醒自己不要忘本。

重情戀家的羅大佑是巨蟹座，也寫過「家I」、「家Ⅱ」、「家Ⅲ」3首經典歌曲，卻在58歲才當爸。羅大佑表示有了女兒後，「會發現生命是一個循環，會瞭解那時爸媽為什麼讓我們去學音樂，為什麼就不想讓我去做音樂」。

主持人唐綺陽追問羅大佑：「會希望女兒走音樂嗎」，羅大佑坦言：「我一定讓她自己去選擇她自己要的」，並強調「因為我父母讓我選擇我自己要的」。

本集節目將於27日晚上9時，在公視首播，YAHOO TV、中華電信MOD晚上10時跟播上架。（編輯：張芷瑄）1110226

資深音樂人羅大佑（右2）近期參與藝人炎亞綸（左）、唐綺陽（左2）、吳姍儒（右）所主持的談話節目，暢談創作與人生。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月26日
資深音樂人羅大佑（右2）近期參與藝人炎亞綸（左）、唐綺陽（左2）、吳姍儒（右）所主持的談話節目，暢談創作與人生。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月26日
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