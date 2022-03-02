伍佰自編自導搖滾歌劇 邀鳳小岳宇宙追尋明星夢

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搖滾天王伍佰將推出首部搖滾歌劇「成功之路」，將化身「光魔王」降臨，伍佰除是首次挑戰自編自導自演，1人分飾3角，還得身兼舞台及服裝造型創意。（太空彈劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月2日

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）搖滾天王伍佰自編自導推出首部搖滾歌劇「成功之路」，化身「光魔王」降臨，也邀演員鳳小岳、歌手法蘭、樂團八十八顆芭樂籽等合作，一起在2406年浩瀚宇宙中追尋搖滾明星夢。

搖滾天王伍佰自編自導推出首部搖滾歌劇「成功之路」，以未來時空2406年為背景、結合音樂歌舞，並找來藝人鳳小岳（圖）擔綱全劇男主角。（太空彈劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月2日

太空彈劇團今天發布新聞稿分享，伍佰＆China Blue成軍30週年特別鉅獻的搖滾歌劇「成功之路：How to Be a Rock Star」，以未來時空2406年為背景、結合音樂歌舞，是伍佰成立的「太空彈劇團」首部創團作品，從無到有整整歷時2年心力籌備製作。

伍佰除了首次挑戰自編自導自演，還得身兼舞台及服裝造型創意。寫劇本也跟寫歌一樣，伍佰透過「錄廣播劇」形式，以一人分飾多角與空氣對話完成。這個「廣播劇」型態劇本不僅包含所有演員對白、歌曲演唱、演奏曲目，甚至連每個人的台詞情緒表達、聲音快慢、唱歌語調都清楚收錄，被整個團隊視為「聖經」。

全劇男主角鳳小岳也從懸疑影集「華燈初上」的「江瀚」搖身一變成「成功之路」的「大A」。鳳小岳透露自己幾乎是「美夢成真」，前年與音樂偶像伍佰共同出席活動時，還興奮跑到後台跟對方相見歡，當場許願希望能幫伍佰彈吉他。

時隔不到2年就達成心願，鳳小岳笑說：「記得第一次有機會跟伍佰老師面對面說話，當時的心情好像去跟偶像磕3個響頭！因為老師實在太帥了！真的太崇拜他！」

這次挑戰搖滾歌劇，鳳小岳把自己當成新人全力以赴，其實早在「華燈初上」還沒上檔前，他就投入讀本、彩排的前置工作，伍佰也一對一帶著他對戲、練唱，鳳小岳不僅不喊苦，還很珍惜與偶像近距離見面的機會。

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伍佰則將飾演全劇的靈魂人物「光魔王」以及另外兩個角色，一人分飾3角，挑戰舞台上快速換裝。伍佰透露，這齣搖滾歌劇的時空背景雖然是2406年的外太空，但創作養分絕對來自於自身的成長背景，甚至是自小愛看的布袋戲。

「成功之路：How to Be a Rock Star」搖滾歌劇，將於今年6月10、11、12、17、18、19日，共6天在台北流行音樂中心盛大登場，3月3日中午12時在拓元售票系統開賣。（編輯：張雅淨）1110302