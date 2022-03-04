金馬奇幻影展片單 賈克大地經典碰撞當代喜劇

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為了緬懷喜劇作家賈克大地逝世40年，金馬奇幻影展4日表示，將放映他執導的6部長片，另外選入4部當代經典喜劇。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月4日

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（中央社記者王心妤台北4日電）金馬奇幻影展今天公布片單，將重現喜劇作家賈克大地執導的6部作品，另外選入4部當代經典喜劇，「影迷許願池」單元則重現電影大師安德烈塔可夫斯基的「飛向太空」等片。

為了緬懷賈克大地逝世40年，金馬奇幻影展將放映他執導的6部長片，包含「節日」（Jour de fete）、「于洛先生的假期」（Les vacances de Monsieur Hulot）、「我的舅舅」（Mon oncle）、「遊戲時間」（Playtime）、「車車車」（Trafic）、「遊行」（Parade）共6部影片。

影展也同步選入4部當代喜劇，包含打破西班牙哥雅獎提名紀錄的「我不是慣老闆」（The Good Boss）、「尖叫開麥拉」（When the Screaming Starts）、「兄弟超有事」（Goodbye Happiness），「非戀人絮語」（No）。

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今年金馬奇幻影展「影迷許願池」則囊括科幻、歌舞、恐怖、喜劇多種類型電影，將放映安德烈塔可夫斯基的「飛向太空」（Solaris），導演勞勃懷斯與傑若姆羅賓斯開創劃時代歌舞藝術的「西城故事（1961）」（West Side Story）及「拿破崙炸藥」（Napoleon Dynamite），還有奇幻名導泰瑞吉蘭修復導演版本的「巴西」（Brazil），美國恐怖名導喬丹「破膽三次」（The Howling）。

2022年金馬奇幻影展將於4月8日至17日舉行，選片指南將於3月26日舉辦，並於3月27日開賣。（編輯：張芷瑄）1110304