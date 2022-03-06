喜歡音樂節老中青三代共演 江蕙線上盯看

資深音樂人陳子鴻（前右）舉辦「喜歡音樂節」，邀請好友荒山亮（左）合體演出，陳子鴻透露台語歌后江蕙在線上觀影，嚇得荒山亮笑回自己要用恭敬的心演唱。（喜歡音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月6日

（中央社記者王心妤台北6日電）喜歡音樂節昨晚登場，老中青三代歌手共演。主辦人陳子鴻合體荒山亮打頭陣重現江蕙經典歌，陳子鴻現場透露江蕙線上觀看，嚇得荒山亮笑回：「我屁股要夾緊，用恭敬的心唱。」

喜歡音樂節發布新聞稿表示，陳子鴻和荒山亮不只重現經典歌，也帶著口琴、吉他上陣。荒山亮表示，近日創作遇到低潮期想找陳子鴻開導，「因為我從小聽他的歌長大」，大吃陳子鴻豆腐。

資深音樂人王治平演唱You’ve got a friend，他打趣說：「今天是老中青三代，那你們就知道誰是最老的......（其實是）是老王樂隊，因為演出順序是照年紀排的。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

壓軸演出的老王樂隊上台也呼應王治平的玩笑話，對觀眾表示：「大家好，我們是最老的老王樂隊，很開心能來喜歡音樂節演出，希望你們喜歡我們今天的演出。」他們也演唱「安九」及招牌歌「我還年輕我還年輕」。

魏嘉瑩與專屬樂團Arrow band以「年輕是一種罪」開場，她唱到「喜歡我吧」分享，因為從小就喜歡短頭髮的中性打扮，或許沒有符合家人期望長成他們喜歡的模樣，「但我還是個善良的孩子，希望他們可以喜歡我吧！」接著是「吱吱」郭芝吟、Josa（喬莎宏）、力Q、利惟庸3名吉他手組成的G3演出。（編輯：管中維）1110306