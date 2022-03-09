大S電話20年不變與具俊曄再牽情緣 工研院門號攜碼技術成話題

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藝人大S（左）和韓團酷龍成員具俊曄（右）宣布結婚，「20多年前的那個號碼」沒變，促成兩人姻緣，引發各界熱議。（左圖中央社檔案照片、右圖取自instagram.com/djkoo）

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（中央社記者張建中新竹9日電）藝人大S和韓團酷龍成員具俊曄宣布結婚，「20多年前的那個號碼」沒變，促成兩人姻緣，引發各界熱議。工研院17年前開發門號可攜技術，讓民眾都能保有獨一無二的電話號碼，再獲好評。

具俊曄8日在社群帳號IG宣布與大S（徐熙媛）結婚的喜訊，他表示，「和20多年前相愛的人結下不解之緣，我們想要延續這份珍貴的愛情。聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。」

大S電話號碼20多年來沒變，讓她與舊情人具俊曄重新牽連起，粉絲紛紛給予祝福。經濟部技術處搶搭熱門話題，在「解密科技寶藏」粉絲專頁提及，多年前支持工研院開發的門號可攜技術，讓民眾能夠保有自己獨一無二的電話號碼，也讓民眾也能輕而易舉聯絡上意難平的初戀。

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無法確定大S是否使用門號可攜服務，工研院是否意外成為大S與具俊曄的媒人，不過工研院17年前開發的門號可攜技術確實為民眾帶來了便利。

據工研院指出，當年各家電信營運商擁有不同的開頭門號，基於電信自由化精神，工研院打造門號可攜系統，整合了14家電信業者，不只便利民眾保有自己的電話號碼，更省下重印名片、公司文件資料等成本，創造新台幣200億元的社會效益。（編輯：楊凱翔）1110309