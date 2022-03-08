大S與「酷龍」具俊曄再婚 牽舊情喊珍惜當下幸福

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）45歲的藝人大S（徐熙媛）和52歲的韓團「酷龍」成員 具俊曄 具俊曄小檔案 生日：1969年9月11日

出生地：韓國首爾

1996年與姜元來組成的男子演唱團體酷龍

代表作品：Bing Bing Bing、初戀、我 看更多 關閉 宣布再婚，具俊曄今天在社群帳號IG表示錯過的時間不能再浪費；大S證實已在韓國登記結婚，也在臉書表示珍惜當下幸福。

具俊曄今天在IG寫道：「我們結婚了」，正式宣布自己和大S結婚消息。大S經紀人也告訴中央社記者，目前兩人已在韓國登記結婚。

具俊曄表示：「和20多年前相愛的人結下不解之緣，我們想要延續這份珍貴的愛情。聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。」

具俊曄說：「已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了。此後先辦完結婚登記我們會一起生活。因為我結婚的時間很晚，所以很希望得到大家的支持和祝福，感謝大家。」

大S去年11月與結婚10年的前夫汪小菲離婚，兩人膝下育有1子1女。

今天大S一早也在臉書轉發具俊曄的發文，並甜用「歐巴」稱呼對方：「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有。」證實結婚消息。

具俊曄曾是韓國10大舞王排名第1，他和歌手姜元來組成團體「酷龍」出道，被封為韓流先驅團體，他們1997年紅遍亞洲，歌曲更被徐懷鈺、杜德偉、蘇慧倫及草蜢等人翻唱。1998年「酷龍」來台發展，大受歡迎。

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具俊曄當時曾與大S低調交往，但跨國戀愛不容易維繫，在被媒體曝光後，具俊曄甚至沒有認愛，並在媒體面前否認關係。直到2010年，具俊曄才在韓國節目中承認曾和大S交往過1年左右，但礙於公司規定，戀情才無疾而終。

這段20年前的舊情重新牽起，網友粉絲也湧入大S貼文底下祝福恭喜，「只有願意持續相信愛的人，才能讓自己有更多幸福的可能」、「好像在看童話故事一般的浪漫」。（編輯：郭諭儒）1110308