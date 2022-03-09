大S人不在韓國怎麼登記結婚？6步驟圖文教學一次看

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（中央社台北9日電）大S徐熙媛與「酷龍」具俊曄閃婚成為熱門新聞，許多人好奇這對新人在疫情期間分別待在台韓兩國，如何辦理婚姻大事，駐釜山辦事處昨晚以圖文詳解他們「先韓後台」完成婚姻登記過程。

徐熙媛與具俊曄8日上午宣布結婚消息，引起民眾討論分隔兩地如何完成跨國婚姻登記，晚間10時左右釜山辦事處便在臉書（Facebook）貼文說明，主題：「如何突破疫情重重關卡，遠距完成台韓結婚登記？」以6步驟趣味圖文解釋。

首先，兩人透過視訊確認彼此心意後，在台灣設籍的大S需先到戶政事務所申請英文戶籍謄本，並到民間公證事務所填寫「單身宣誓書」，辦理「單身證明」。此目的是為了確認、避免重婚。

接著，將前述經公證過的英文謄本和單身證明拿到外交部領事事務局，辦理認證，再拿到駐台北韓國代表部，同樣辦理認證，以確保文件效力。

第4步驟，大S在無法親赴韓國的情況下，可將文件跨海寄給具俊曄，由此時的「未婚夫」具俊曄拿到韓國居住地的區廳辦理結婚登記，並取得「婚姻關係證明書」。

再來，具俊曄將前述韓文證明書翻譯成中文後，帶著韓文正本和中譯本，到駐韓國台北代表部或駐韓國台北代表部釜山辦事處進行文件認證，確認完成韓國的結婚程序。

此時，具俊曄已可申請「依親簽證」來到台灣，與大S帶著前述文件到台灣的戶政事務所，正式完成台灣的結婚登記。若他無法來台，也可以向台灣駐外館申請「婚姻代轉戶政」，由外館協助發函到台灣的戶政事務所完成結婚登記。

釜山辦事處說明，這個流程也可以「先台後韓」，先在台辦理完婚文件後，再到韓國完成當地所需流程。（編輯：林憬屏）1110309