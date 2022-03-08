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開放跨國伴侶來台 指揮中心：擬在觀光解封前

2022/3/8 15:43
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北8日電）國際疫情持續，隨著台灣邊境逐步解封，外界關注非配偶的跨國伴侶何時來台，中央流行疫情指揮中心今天透 露，可能會在開放觀光前，但仍待跨部會商討定案。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，跨國戀人若其中一方為外籍人士，難以入境結婚、探視等，隨著國內藝人大S（徐熙媛）和韓國男團「酷龍」成員具俊曄宣布再婚，這個議題再次引熱議，外界關注逐步重開國門的台灣，規劃何時放寬跨國伴侶入境。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會中表示，在現行邊境管制規定中，允許台灣民眾的外籍配偶入境；可提出在海外已婚證明者，可依據外交部領事事務局規定申請來台。

至於非配偶的跨國情侶入境議題，莊人祥說，這類對象若有探病、奔喪等緊急或人道需求，符合上述條件者，以現行規定也可以開放入境。

莊人祥表示，自3月7日起，已開放外籍商務人士來台，未來將逐步放寬外籍人士來台探親、觀光等，中央持續針對放寬外籍人士入境限制進行檢討。

莊人祥說，雖然未來開放跨國伴侶來台，有望在開放外籍觀光客入境台灣以前上路，但這個提案屬於跨部會議題，仍待進一步與外交部等部會討論，才會定案。（編 輯：陳清芳）1110308

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