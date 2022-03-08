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台股盤中又重挫逾300點 跌破17000點
首頁 / 娛樂

大S社群網站發喜訊 閃婚韓星具俊曄

2022/3/8 09:41（3/8 10:11 更新）
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藝人徐熙媛大S（右）和韓團「酷龍」成員具俊曄（左）8日宣布結婚。（左圖取自instagram.com/djkoo、右圖取自instagram.com/hsushiyuan）
藝人徐熙媛大S（右）和韓團「酷龍」成員具俊曄（左）8日宣布結婚。（左圖取自instagram.com/djkoo、右圖取自instagram.com/hsushiyuan）
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（中央社台北8日電）剛與陸籍企業二代汪小菲離婚的大S徐熙媛，今天閃電宣布再婚，對象是韓國舞蹈男團「酷龍」成員具俊曄

具俊曄小檔案

  • 生日：1969年9月11日
  • 出生地：韓國首爾
  • 1996年與姜元來組成的男子演唱團體酷龍
  • 代表作品：Bing Bing Bing、初戀、我
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婚訊首先是由具俊曄在IG發文，他寫道：「我們結婚了。和20多年前相愛的人結下不解之緣，我們想要延續這份珍貴的愛情。」

具俊曄指出，聽到大S離婚消息後，他找到了20多年前的聯繫電話號碼，「幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來」。

他還說：「已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚。」

隨後大S也在臉書發文回應，轉貼具俊曄的IG全文，並以韓國女性稱呼親密男友的「歐巴」來稱呼新婚夫婿。

在全球為國際戰火情勢擔憂，同時韓國即將舉行大選投票的此刻，這則喜訊或可稍稍沖淡世間緊張氣氛。（編輯：田習如/陳惠珍）1110308

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