大S社群網站發喜訊 閃婚韓星具俊曄

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（中央社台北8日電）剛與陸籍企業二代汪小菲離婚的大S徐熙媛，今天閃電宣布再婚，對象是韓國舞蹈男團「酷龍」成員 具俊曄 具俊曄小檔案 生日：1969年9月11日

出生地：韓國首爾

1996年與姜元來組成的男子演唱團體酷龍

代表作品：Bing Bing Bing、初戀、我 看更多 關閉 。

婚訊首先是由具俊曄在IG發文，他寫道：「我們結婚了。和20多年前相愛的人結下不解之緣，我們想要延續這份珍貴的愛情。」

具俊曄指出，聽到大S離婚消息後，他找到了20多年前的聯繫電話號碼，「幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來」。

他還說：「已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚。」

隨後大S也在臉書發文回應，轉貼具俊曄的IG全文，並以韓國女性稱呼親密男友的「歐巴」來稱呼新婚夫婿。

在全球為國際戰火情勢擔憂，同時韓國即將舉行大選投票的此刻，這則喜訊或可稍稍沖淡世間緊張氣氛。（編輯：田習如/陳惠珍）1110308