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具俊曄搭機抵台 商務中心通關前往隔離旅館[影]

2022/3/9 11:47（3/9 12:16 更新）
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韓團「酷龍」成員具俊曄9日上午搭機來台，下機後經機坪搭乘商務中心車輛前往環宇商務中心，由服務人員引導進行健康宣告，再到發燒篩檢站旁的房間進行深喉唾液採檢。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年3月9日
韓團「酷龍」成員具俊曄9日上午搭機來台，下機後經機坪搭乘商務中心車輛前往環宇商務中心，由服務人員引導進行健康宣告，再到發燒篩檢站旁的房間進行深喉唾液採檢。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年3月9日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場9日電）藝人大S與韓團「酷龍」成員具俊曄宣布再婚，具俊曄今天上午搭機來台，入境後從機坪搭車至環宇商務中心進行健康宣告後，再至發燒篩檢站旁房間深喉採檢唾液，最後辦理通關手續。

具俊曄搭乘韓亞航空OZ-711班機於上午11時7分左右飛抵桃園國際機場，由於韓國航線未在長短程落地採檢班機行列，具俊曄先下機坪再搭乘車輛前往環宇商務中心，由服務人員引導進行健康宣告，再帶往發燒篩檢站旁的房間進行深喉唾液採檢，完成後回到環宇商務中心休息，等待提取行李，辦理通關手續後，再搭車前往防疫旅館。

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52歲的具俊曄昨天在IG（Instagram）寫著「我們結婚了」，正式宣布自己和45歲的大S （徐熙媛）結婚的消息。大S經紀人也證實目前兩人已在韓國登記結婚。

具俊曄20年前曾與大S低調交往，但跨國戀愛不易維繫，遭媒體曝光後，具俊曄甚至沒有認愛，並在媒體面前否認關係。直到2010年，具俊曄才在韓國節目中承認曾和大S交往過1年左右，但礙於公司規定，戀情才無疾而終。（編輯：卞金峰）1110309

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