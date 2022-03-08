流星花園曾風靡菲律賓 大S再婚網友喊恭喜杉菜

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（中央社記者陳妍君馬尼拉8日專電）台灣藝人大S徐熙媛宣布與韓國藝人具俊曄再婚。因台灣偶像劇「流星花園」20年前在菲律賓爆紅，多家菲國媒體報導這項消息，網友也以劇中角色名字祝福大S：「恭喜杉菜！」

菲律賓ABS-CBN電視台於2003年播出菲語配音的「流星花園」造成轟動，收視率一度飆上近60%，不僅青少年紛紛模仿劇中角色F4的穿著、髮型和舉止，演出該劇的藝人言承旭赴菲為品牌代言時，還曾獲時任總統雅羅育（Gloria Arroyo）接見，在總統府掀起追星旋風。

菲國媒體ABS-CBN新聞網、Rappler、菲律賓星報（Philippine Star）生活版、宿霧太陽星報（Sunstar Cebu）等媒體今天都報導大S再婚消息，女性雜誌「柯夢波丹」（Cosmopolitan）菲律賓版的臉書貼文5小時獲得約7000個讚。

大S再婚消息喚起不少菲國網友對這部爆紅偶像劇的回憶，紛紛提到言承旭飾演的劇中角色「道明寺」；甚至有網友應景地貼出F4主唱的「流星花園2」主題曲歌詞：「Oh baby baby, my baby baby. 我絕不能失去你，不管你，在哪裡，我一定會找到你。」

不少網友對這項消息感到吃驚的同時，也表達對大S的祝賀，寫道：「恭喜杉菜！為妳感到高興。」

菲律賓星報推文表示：「想像一下，重新點燃你們的關係－跟你的前任結婚？也許第2次機會的戀愛確實存在。流星花園的明星徐熙媛給愛情第2次機會，決定嫁給前男友具俊曄。」（編輯：黃自強）1110308