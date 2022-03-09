閃婚大S具俊曄抵台 內政部：憑結婚證件即可申請入境

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（中央社記者陳俊華台北9日電）藝人大S宣布與具俊曄結婚後，具俊曄今天搭機抵台受關注。內政部說，指揮中心已開放未持有居留證的國人外籍配偶入境，若已在國外完成結婚登記，憑相關結婚證明文件就可申請停留簽證入境。

韓團「酷龍」成員具俊曄昨天宣布與藝人大S（徐熙媛）結婚，大S經紀人證實兩人已在韓國登記結婚。具俊曄今天搭機抵台。

具俊曄已與大S在韓國登記結婚，內政部下午透過新聞稿表示，因應國人配偶返台團聚需求，中央流行疫情指揮中心已於去年9月13日開放未持有居留證的國人外籍配偶（含中港澳）入境團聚，若國人在國外與配偶完成結婚登記，可持相關結婚證明文件及無犯罪紀錄證明向台灣駐外館處申請停留簽證入境。

內政部移民署副署長林興春向中央社記者表示，具俊曄是韓國人，只要具備疫情指揮中心規範的入境條件，再向外交部取得簽證，移民署的權責，是具備許可入境證件，就可以查驗入境。

是否專案協處具俊曄？林興春說，昨天才傳出兩人登記結婚消息，具俊曄今天上午就已經抵台。理論上具俊曄是符合相關條件，可以入境。

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內政部也說，自110年9月13日迄今，與國人論及婚嫁的伴侶，有來台結婚需求者，已專案協處79人，無論在國內外完成結婚登記的外籍配偶，或已論及婚嫁的伴侶，政府理解國人團聚需求，疫情期間均予特別衡量，提供必要的協處。

至於具俊曄抵台後如何辦理居留簽證，根據內政部新聞稿，入境後可向戶政事務所完成婚姻登記，再持憑戶籍謄本等文件，向外交部辦理居留簽證。（編輯：楊凱翔）1110309