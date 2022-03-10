柯南推理夜登金馬奇幻影展 邀觀眾熬夜緝兇

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（中央社記者王心妤台北10日電）柯南將在金馬奇幻影展辦案，金馬奇幻影展今天公布新片單，包含「洛基恐怖秀」將第12年登場，馬拉松跨夜場將首度推出動畫類型展開「柯南推理夜」，一連放映4部劇場版電影。

金馬奇幻影展今天公布12部片單，「狂歡K歌場」將播映「洛基恐怖秀」（The Rocky Horror Picture Show），另外加碼屹立70年的歌舞片之王「萬花嬉春」（Singin' in the Rain），影迷許願已久的「真善美」（The Sound of Music）也確定重返大銀幕。

金馬奇幻影展跨夜場則規劃驚悚、動作、邪典、異形到喜劇等多種類型經典，選映「名偵探柯南」動畫劇場版代表作，包含首部劇場版「名偵探柯南：引爆摩天樓」、「名偵探柯南：世紀末的魔術師」、「名偵探柯南：瞳孔中的暗殺者」，以及原作青山剛昌監修並紀念電視動畫開播20年的「名偵探柯南EPISODE "ONE"變小的名偵探」，邀影迷熬夜緝兇。

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「東瀛狂想」單元今年選入三池崇史執導的「臥底型警FINAL」（The Mole Song：Undercover Agent Reiji－FINAL）、日本年度奇幻鉅製「聖地X」（The Cursed Sanctuary X），導演片山慎三新作「尋人啟弒」（Missing）以及「決戰星期天」（The Sunday Runoff）、「海岬的迷途之家」（The House of the Lost on the Cape）。

2022年金馬奇幻影展將於4月8日至17日登場，選片指南在3月26日舉辦，並於3月27日正式開賣。（編輯：張雅淨）1110310