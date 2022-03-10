「黑豹」導演被誤會要搶銀行 遭美警短暫拘留

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社亞特蘭大9日綜合外電報導）根據美國亞特蘭大警方今天公布的畫面，漫威超級英雄電影「黑豹」（Black Panther）的導演萊恩庫格勒，今年1月因在當地被誤認為是銀行搶匪，而遭到警方短暫拘留。

美國娛樂業週刊「綜藝」（Variety）披露，35歲的萊恩庫格勒（Ryan Coogler）1月7日前往美國銀行（Bank of America）分行進行一筆交易時，遭到警方拘留，其後釋放。

在警方穿戴式攝影機拍攝的片段中，一名員警表示：「根據我們接到的電話，聽起來像是有人正試圖搶銀行。」

「綜藝」報導，萊恩庫格勒將提款單交給行員，背面寫上：「我想從我的支票帳戶提領1萬2000美元。請在其他地方數錢，我不想引人注意。」

報導說，由於交易金額超過1萬美元，且當時行員誤認情況，以為萊恩庫格勒是想搶劫，於是通報主管。

美國銀行並未立即回覆路透社的置評要求。

「黑豹」2018年上映時，成為史上全球第二賣座電影。它因生動頌揚非洲文化而受到喝采，也被譽為好萊塢種族多元化的里程碑。

「黑豹」獲得奧斯卡金像獎6項提名，包括最佳影片；最後勇奪3個獎項，分別是最佳原著劇本、最佳服裝設計和最佳藝術指導。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110310