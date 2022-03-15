張震永生號、瞿友寧愛的混混 金馬奇幻影展將首映

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（中央社記者王心妤台北15日電）2022金馬奇幻影展將於4月8日登場，名導侯孝賢監製的「少年吔，安啦！」修復版、影帝張震合作羅大佑的「永生號」將首映，另外也將播映導演瞿友寧新作「愛的混混」前3集。

「少年吔，安啦！」由徐小明執導、侯孝賢監製，影片一反當時港式黑幫片的英雄色彩，冷眼窺視社會裡盤根錯節的城鄉落差、毒品氾濫及黑金政治，修復版將於今年金馬奇幻影展首映。

「永生號」由金馬影帝張震主演，羅大佑串起耳熟能詳的民謠，描述一名男子從深幽宇宙的漫長漂流中甦醒，重返經歷疫情、污染、戰爭等肆虐的地球。

「愛的混混」是瞿友寧和導演游智煒攜手的靈異刑偵喜劇影集，由林哲熹、嚴正嵐、鄭人碩、王彩樺、許傑輝、林暉閔、邵奕玫主演，將在影展搶先放映前3集。

影展另外也將播映「蓋世怪胎」（Freaks Out）、「愛的怪物論」（Monstrous）、「山謬的異色之旅」（Samuel's Travels）、「我的人生不同步」（Out of Sync）、「血色詩篇」（Killing the eunuch KHAN）、「烈殺令」（Saloum）以及「一屍到底」導演上田慎一郎新作「急急復雞雞」（POPRAN）。

「非一般愛情」單元則將播映「餘命十年」（The Last Ten Years）、「真愛超能力 」（Superheroes）、「男人與雲」（The Cloud & the Man）、「不看鐵達尼號的男人」（The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic）。

2022金馬奇幻影展將於4月8日登場，並於3月27日開始售票。（編輯：張芷瑄）1110315