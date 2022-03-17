台灣特集登大阪影展 國片「良辰吉時」全球首映

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（中央社記者楊明珠東京17日專電）文化部駐日台灣文化中心與目前正在舉辦的第17屆大阪亞洲影展合作，以「台灣特集」方式介紹台灣的8部精選影片，其中由知名導演侯孝賢監製的「良辰吉時」昨晚全球首映。

大阪亞洲影展代表理事上倉庸敬、駐大阪辦事處處長向明德、駐日代表處台灣文化中心（簡稱台灣文化中心）主任王淑芳昨晚出席由影展舉辦的台灣特集「良辰吉時」特別上映會。

「良辰吉時」一片由文策院贊助出資製作、侯孝賢擔任總監製、黃熙導演，劇情奇幻寫實且幽默諷刺，由金馬影帝李康生、謝欣穎、楊祐寧及金馬影后張艾嘉等演員參與演出。

向明德在「良」片特別上映會致詞時表示，台灣文化中心多次與大阪影展合辦「台灣特集」，不僅提供國際影壇更多接觸台灣新電影的機會，且歷年來促成近20部作品在日本公開上映，實屬難得。

他說，這次台灣特集也特別介紹台灣的影視聽中心組織升格以及新館對外開張的訊息，希望能藉此促成與各國電影機構交流合作的契機，也期許影展後有更多台灣電影在日本公開上映。

台灣文化中心表示，與影展合作以台灣特集方式介紹台灣最新電影，是協助台灣電影進入日本市場很重要的管道，今年由影展方精選出8部台灣作品參展。

作品除了「良辰吉時」外，還有新銳導演張騰元執導的「徘徊年代」、錢翔執導「修行」、范揚仲執導的「不想一個人」、李尚喬執導的「三月的南國之南」、潘客印執導的「姊姊」、祝紫嫣執導的「凪」，以及影視聽中心最新數位修復影片「女子學校」（1982）等。

「徘徊年代」一片入圍影展競賽單元，將與其他國家的影片角逐獎項，結果將於影展閉幕日3月20日揭曉。

「徘」片是張騰元在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間執導的作品，也是台灣少數以新住民為主、配角的優良電影，片中將90年代女性婚姻移民的生活經歷連結台灣時代脈絡，以大量越南語對白，深入探討台灣土地上新移民的故事與境遇，細訴一段走過不安年代的新住民史詩。

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本屆大阪亞洲影展在做好嚴謹的防疫措施下，於本月10日起舉辦，亞洲各國電影齊聚一堂，其中以台灣電影及韓國電影作品參展數並列最多，受到注目。

台灣特集自3月11日至20日在大阪梅田及朝日ABC影城同步展開16場實體上映會。台灣文化中心為積極行銷台灣電影，今年特別與主辦單位於影展前後在大阪市區商業公共空間展開參展影片海報展，增加台灣電影的曝光度。（編輯：高照芬）1110317

第17屆大阪亞洲影展播放「台灣特集」8部影片，其中由新銳導演張騰元執導的「徘徊年代」入圍影展競賽單元，角逐獎項結果將於影展閉幕日3月20日揭曉。（文化部駐日台灣文化中心提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年3月17日