橫跨影視戲劇 資深演員顧寶明告別人生舞台

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（中央社記者王寶兒台北19日電）國寶級資深演員顧寶明今天早上因心肺衰竭逝世，在71歲告別人生舞台。顧寶明長年橫跨影視戲劇等不同表演領域，演技精湛，曾獲金鐘獎最佳男主角及金馬獎最佳男配角獎肯定。

顧寶明生於1950年，早年因在華視「綜藝一百」演出單元短劇讓觀眾留下深刻印象，並曾在電影，電視及舞台劇演出多項作品，可說在每個觀眾心中，都有一個顧寶明演出的經典角色。

例如90年代表演工作坊的「暗戀桃花源」，顧寶明在舞台劇與電影版本中，均扮演重要的「袁老闆」角色，他因此拿下第29屆金馬獎最佳男配角獎。顧寶明其他精采作品，還包含楊德昌執導的「恐怖份子」、「黑皮與白牙」，近年如「投名狀」、「健忘村」及「消失的情人節」，也都能看到顧寶明身影。

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電視劇方面，顧寶明80年代曾以「他是我兄弟」獲得金鐘獎最佳男主角，2006年則以「砲彈與菜刀」獲金鐘獎迷你劇集最佳男配角獎。其他如「江南遊」、「公主小妹」、「懷玉公主」、「京城四少」都可說是家喻戶曉。對現在的小朋友來說，顧寶明更是真人版「櫻桃小丸子」中最親切可愛的爺爺。

顧寶明演藝作品從不間斷，舞台劇更是他自年少至逝世前努力不輟的領域。他曾為蘭陵劇坊、表演工作坊、屏風表演班、果陀劇場演出無數叫座好戲，除大眾熟知的「暗戀桃花源」，還有「荷珠新配」、「半里長城」，直到2020年3月還登台演出「接送情」。（編輯：屈享平）1110319