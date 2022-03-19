顧寶明熱愛表演從未想過退休 受神經失調所苦拚盡全力演戲[影]

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（中央社記者王寶兒台北19日電）演員顧寶明離世，享壽72歲。果陀劇場創辦人梁志民今天表示，顧寶明近年雖然因身體不適而減少演出，但從未說過想退休，「我想每個演員都是這樣的，就是要一直站在舞台上」。

梁志民上午在社群平台臉書發文證實顧寶明辭世，下午他代表顧寶明家屬向媒體說明，4天前顧寶明入院檢查發現胃出血和十二指腸潰瘍，醫師最後診斷心肺衰竭。

梁志民指出，顧寶明近年身體狀況不是很好，對疾病抵抗力較衰弱，接下來也將和家屬討論安排追思活動，「他一生都在舞台上奉獻，最後一個活動，希望由親人好友到場給他一些祝福」。

梁志民說，事出突然，顧寶明的太太第一時間難接受，「這2年雖說身體不太好，但在飲食、起居方面都還維持不錯」；儘管顧寶明因身體不適而減少演出，但從未說過想退休，「我想每個演員都是這樣的，就是要一直站在舞台上」。

顧寶明和果陀劇場合作作品包含「動物園」、ART、「接送情」、「超級奶爸」和「公寓春光」。

影片來源：果陀劇場GodotTheatre

曾在2006年和顧寶明一起演出「公寓春光」的演員呂曼茵表示，她首次和顧寶明見面是在屏風表演班時，身為小粉絲仰望國寶級演員，非常害怕緊張，能一起演出是夢想成真，而顧寶明對表演的嚴謹足稱為模範，這樣的前輩對待表演沒鬆懈，身為後輩更知道自己也不能混。

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梁志民說，顧寶明在劇團和觀眾心中是傑出演員，果陀和他合作5檔戲，從2003年開始，最後合作戲碼是「接送情」，不論是顧寶明或顧寶明的家人，長年來都維持良好聯繫，「顧寶明是工作夥伴也是家人，對我而言，不只是損失很好的戲劇長輩，也像少了一個家人」。

梁志民回憶，2020年間在排練「接送情」時，顧寶明神經失調狀況有些嚴重，「演戲時他很多時候是把左手藏起來，用一半身體在演。」他知道顧寶明是拚盡最後一分力在演出，或許是天意，「接送情」最後一場戲謝幕，就是他人生最後一次站在舞台上。（編輯：張芷瑄）1110319