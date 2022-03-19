顧寶明辭世 朱延平讚了不起演員、陳玉勳誇國寶

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（中央社記者王心妤台北19日電）喜劇泰斗顧寶明過世，享壽71歲。曾合作過的導演陳玉勳稱讚顧寶明是國寶；資深導演朱延平也說顧寶明是了不起的演員；蔡康永則表示，能看見顧寶明傑出的表演，是件欣慰的事。

陳玉勳曾與顧寶明合作「健忘村」、「消失的情人節」等片，顧寶明在「消失的情人節」中飾演「壁虎伯」一角，奇幻又親切的形象讓觀眾印象深刻。

陳玉勳今天表示，顧寶明是最好最棒的喜劇演員、也是國寶，他也提到喜劇演員最難演也最令人敬佩，感謝顧寶明帶給大家歡笑，是國寶級的人物。

朱延平接受中央社訪問時表示，顧寶明是個了不起的演員，兩人曾在「大頭兵」與「異域」合作，顧寶明於「大頭兵」飾演瘋狂班長，與張小燕、陶大偉、胡瓜都有對手戲，笑點都在顧寶明身上，其表現也獲得讚賞。

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朱延平誇獎顧寶明橫跨電視、電影、舞台劇，在不同領域的表演都能很清楚並堅持專業，「我與寶明兄深交多年，對於他的病逝，感慨、哀悼。」

此外，作家、主持人蔡康永執導「吃吃的愛」時曾與顧寶明合作，可惜最後刪去所有顧寶明畫面。蔡康永今天表示，收到消息後感到難過，也許大家常會錯過資深演員的生命狀態，但還能感受他們帶來的傑出表演，就是一件欣慰的事。（編輯：張芷瑄）1110319