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炎亞綸帶頸傷嗨登大港開唱 不怕人體衝浪被偷摸

2022/3/26 22:15（3/26 22:41 更新）
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2022大港開唱26日起一連兩天在高雄駁二藝術特區登場，旺福樂團與歌手李千那（中）攜手演出，旺福樂團笑稱一開始擔心李千那尺度，在選歌上比較保守，沒想到第一次見面後就發現對方尺度大。（出日音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月26日
2022大港開唱26日起一連兩天在高雄駁二藝術特區登場，旺福樂團與歌手李千那（中）攜手演出，旺福樂團笑稱一開始擔心李千那尺度，在選歌上比較保守，沒想到第一次見面後就發現對方尺度大。（出日音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月26日
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（中央社記者王心妤高雄26日電）2022大港開唱首日南霸天舞台由歌手炎亞綸搭血肉果汁機演出，他原本擔心頸椎舊傷要帶護頸登台，但最後仍決定摘下護頸嗨唱。他事前受訪預告可能挑戰人體衝浪，不怕被樂迷偷摸。

炎亞綸因為拍戲舊傷，頸椎4、5節椎間盤突出，擔心今晚情緒太過激動而甩頭受傷，血肉果汁機成員也有示範可能發生的事件，讓炎亞綸想過要戴上護頸。他事前受訪笑說：「想過若唱得嗨就會人體衝浪，也有可能脫衣服。」被問到會不會擔心敏感部位被樂迷摸到，他表示，「怕被摸就不會跳了。」

炎亞綸說，但也會擔心怕台下的人全部散開，像摩西分開紅海，「那護頸就真的會拿不下來了」。對於表演曲目，炎亞綸表示，因為大港開唱氣氛開放，不只會重現昔日隊友汪東城曾在節目上彈吉他的影片，「會滿炸的。」他也邀請血肉果汁機演唱動畫「冰雪奇緣」主題曲Let It Go，展現抒情的一面。

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歌手李千那今天與旺福樂團合作，旺福樂團笑稱一開始擔心李千那的尺度，在選歌上比較保守，沒想到第一次見面後就發現對方尺度大。

李千那是第一次參加音樂祭演出，她笑稱若太緊張就要學旺福樂團成員小民下台吃麵。旺福樂團則安慰李千那別緊張，「觀眾買了票就是喜歡看藝人表演，不管做什麼都行，好好玩最重要，尤其音樂祭表演的時間沒有那麼長，要好好享受，而且旺福的歌迷都是可愛動物區的動物，溫和可愛。」（編輯：謝雅竹）1110326

2022大港開唱26日在高雄駁二藝術特區登場，南霸天舞台由歌手炎亞綸（圖）搭檔樂團血肉果汁機演出，炎亞綸原本擔心頸椎舊傷要戴護頸登台，但最後仍決定摘下護頸嗨唱。（出日音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月26日
2022大港開唱26日在高雄駁二藝術特區登場，南霸天舞台由歌手炎亞綸（圖）搭檔樂團血肉果汁機演出，炎亞綸原本擔心頸椎舊傷要戴護頸登台，但最後仍決定摘下護頸嗨唱。（出日音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月26日
2022大港開唱26日起一連兩天在高雄駁二藝術特區舉行，藝人楊烈首日攜手樂團滅火器演出，高雄市長陳其邁（中舉手者）也到場欣賞，和觀眾同樂。中央社記者洪學廣攝 111年3月26日
2022大港開唱26日起一連兩天在高雄駁二藝術特區舉行，藝人楊烈首日攜手樂團滅火器演出，高雄市長陳其邁（中舉手者）也到場欣賞，和觀眾同樂。中央社記者洪學廣攝 111年3月26日
2022大港開唱26日在高雄駁二藝術特區熱鬧登場，高雄市長陳其邁（中左）於樂團滅火器表演時也在台下聆聽，並和現場熱情民眾親切合影。中央社記者洪學廣攝 111年3月26日
2022大港開唱26日在高雄駁二藝術特區熱鬧登場，高雄市長陳其邁（中左）於樂團滅火器表演時也在台下聆聽，並和現場熱情民眾親切合影。中央社記者洪學廣攝 111年3月26日
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