唐從聖上台呼陳大天巴掌 喜劇記者會大玩時事哏

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藝人唐從聖（右）編導全新互動式喜劇「會演是英雄」，29日在台北舉辦宣傳記者會，唐從聖一開場就衝上台賞主持人陳大天（左）一巴掌，大玩時事哏。（聯合數位文創提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月29日

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）藝人曾國城、林美秀、唐從聖和鄭茵聲今天出席新互動式喜劇「會演是英雄」記者會，主持人陳大天大玩時事哏，開玩笑提到唐從聖曾被徐乃麟罵，唐從聖也幽默地衝上台打陳大天。

「會演是英雄」由唐從聖身兼導演、編劇及演員，提到策劃初衷，他表示，在劇場表演打滾多年，希望做一場讓觀眾也能參與的沉浸式表演，這回演出，觀眾除了觀賞外，也將是這齣戲主要的劇情決定者、音效操控師，透過手機投票選出想看的劇本，甚至被選上台跟演員們同台飆戲。

唐從聖笑說，為了把演員們兜在一起就喬了快半年，又因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情兩度停演，相當感謝曾國城、林美秀、鄭茵聲不離不棄，並預告現場將以脫口秀與情境喜劇的形式呈現，考驗彼此默契與反應，不怕冷場，只怕大家笑太久超時。

唐從聖透露，今天開場到上台的反應效果，就是5人早上邊化妝變討論，只花半小時討論出來的成果，默契相當好，這樣的即興難不倒大家。

談到昨天美國男星威爾史密斯（Will Smith）護妻心切，在奧斯卡頒獎典禮暴怒衝上台呼了喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）巴掌，究竟誰對誰錯？曾國城認為雙方都有成立的條件，但整體來說都不對，雖然威爾史密斯忍無可忍、無須再忍，開玩笑仍應點到為止，但出手就是不好。

曾國城強調，最好的喜劇哏就是雅俗共賞，不應該讓調侃對象心裡不舒服。唐從聖則說，自己比較少開地獄哏玩笑，大多是自嘲或打擦邊球，不希望傷害到對方，也保證這回4人在劇場裡比較溫馨，不怕互相得罪。

被問到若老婆在公共場合被揶揄怎麼辦，曾國城笑回，自己會先警告「這是你最後一次」，當下不會馬上翻臉，但對方若再犯就討打，畢竟已有示警過，所有人都知道是對方自找的。唐從聖幽默總結：「城哥好相處，但不是沒脾氣；他愛和平，但還是會動手。」

「會演是英雄」將於7月起在台南、高雄、台北、屏東展開巡演，即日起開始售票。（編輯：張雅淨）1110329