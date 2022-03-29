蔡琴睽違3年正能量開唱 不捨樂手疫情沒收入

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金嗓歌后蔡琴睽違3年再辦巡演「就是要好新琴」，盼用歌聲傳遞正能量，陪伴歌迷揮別疫情苦悶陰霾。（宜辰整合行銷提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月29日

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）歌后蔡琴睽違3年再辦巡演「就是要好新琴」，今天一身紅裙好氣色於記者會亮相，用歌聲分享走過疫情心境，揮別憂鬱苦悶，但談到疫情期間音樂工作夥伴沒收入，蔡琴一度落淚。

久未現身螢光幕前的蔡琴透露，這幾年大多是待在家中防疫，除了狂看電影、閱讀哲學書，也自律運動，每天都會做上百個仰臥起坐，64歲的她因此練出人魚線，健康檢查也沒有紅字，甚至還理出一個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中的快樂法則「每天都要漂亮」。

就算沒工作，蔡琴也堅持要吹好頭髮、穿好看衣服，笑著分享：「一生能漂亮多久，我50歲開始就立志至少漂亮到70歲，基本上這樣70歲之後還是可以漂亮。」不論男女希望大家都要快樂有好心情，這也是蔡琴這回開唱的最主要目的，要用歌聲傳遞正能量，陪觀眾揮別疫情苦悶陰霾。

不過蔡琴坦言，疫情期間自己停工，工作團隊約有3年沒工作，等同沒收入，讓她每到過年過節就會很糾結，因此以「疫情春節生活贊助」名義包給夥伴小紅包，讓大家既驚訝又感動，她也忍不住落淚，「這時候我真的好希望自己是百萬富翁，姊姊想幫你們很多」。

蔡琴表示，工作團隊和自己合作很久，相處時間甚至比家人還長，這回有機會開演唱會，除了觀眾可以透透氣聽好歌，也替樂隊開心有舞台發光發熱、增加收入，「我期待趕快彩排，可以給他們彩排費」。

蔡琴也提到因為這場巡演，考慮把告別歌壇的時間延後3年，讓人好奇是否有引退念頭？她笑說，先把演唱會唱完再說，沒把話說死。她坦言這3年休息讓自己有機會思考、感受生活，「天下沒有永遠的第一名，人家說妳是長青樹也不要太陶醉，等妳變成長青水桶，人家也不理妳了，總是有結束的時候」。

這回「就是要好新琴」演唱會將於6月3、4、5日在台北國際會議中心（TICC）開唱，6月11日在台中中興大學惠蓀堂，6月18日在高雄巨蛋演出，門票將在4月1日下午1時於Ticket Plus開賣。（編輯：張雅淨）1110329