鄭志偉從消防老鳥變廚師 新戲面對手足爭家產難題

演員鄭志偉在電視電影「洞裡的月亮」飾演獨自扛起家業、照顧媽媽的長男廚師，煮得一手好菜，卻遭遇手足爭家產難題。（中天娛樂台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月6日

（中央社記者葉冠吟台北6日電）演員鄭志偉以職人劇「火神的眼淚」消防員老鳥一角，讓觀眾留下深刻印象，這回在電視電影「洞裡的月亮」改當廚師，煮得一手好菜，卻遭遇手足爭家產難題，讓他既委屈又憤怒。

鄭志偉除了在「火神的眼淚」有精彩演出外，去年更以電影「親愛的殺手」裡的惡房東，入圍台北電影獎最佳男配角，演技備受肯定。他在「洞裡的月亮」飾演女主角孫可芳的大伯，獨自接下家業在台南經營餐廳，也承擔照顧媽媽的責任，弟弟卻為了分家產與他發生衝突。

全劇圍繞親情和料理，講述女主角回到故鄉台南，找尋小時候與爸爸做菜的回憶，卻發現叔伯在爭家產，衍生一連串的故事。鄭志偉透過劇組分享，談到令他最感動的一場戲，是一家人坐在圓桌上，吃到已逝父親所留下的家傳味道，「好像夢寐以求，永遠都不可能嘗到的味道，吃下去的剎那雞皮疙瘩都起來了。」

鄭志偉分享，人生中最想追尋的味道就是「媽媽做的豬舌頭」，並語帶哽咽地說：「山珍海味我覺得是很平常的，因為現代人時常吃得到，這輩子最讓我一直覺得沒有保留的就是我媽媽煮的豬舌頭，其實就是我媽媽的味道，因為我爸爸、媽媽走了，以前他們每年過年都會煮豬舌頭，真的超好吃，讓我現在講到都流眼淚！」

全劇對手足情感也有寫實描繪，鄭志偉分享，有場弟弟從台北回來說要賣地分家產的戲讓他很難忘。劇中身為大哥的鄭志偉，聽到當下既委屈又憤怒，因為從小好的都留給的弟弟，但他卻要獨自扛起家業、照顧媽媽。

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鄭志偉坦言，當時拍攝時多虧導演黃駿傑幫忙，用自身經歷去分享，讓他更能抓住情緒。黃駿傑也補充：「原劇本並沒有這場兄弟和解的戲，是我在修訂劇本時，思考如何呈現衝突最大的兩兄弟，終究是一家人的這份羈絆心情，才加進去的一場。」黃駿傑希望「洞裡的月亮」或多或少能撫慰面對親情壓力，即使無奈仍持續努力的朋友。

「洞裡的月亮」集結孫可芳、李淳、鄭志偉、王滿嬌、蘇炳憲、何豪傑、孫淑媚等人演出，15日晚上10時在中視頻道首播，17日晚上10時中天娛樂台也有播出。（編輯：張雅淨）1110406