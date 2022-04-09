少年吔安啦修復版首映 班底齊聚慶侯孝賢75歲大壽

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台灣經典電影「少年吔，安啦！」數位修復版9日舉行世界首映，演員顏正國（左起）、魏筱惠、監製侯孝賢、剪接廖慶松、音效杜篤之、音樂製作人倪重華等人出席，同時也為侯孝賢慶祝75歲大壽。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月9日

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（中央社記者王心妤台北9日電）台灣經典黑幫電影「少年吔，安啦」修復版今天舉辦世界首映，監製侯孝賢、剪接廖慶松、音效杜篤之等人都出席。現場也為侯孝賢慶祝75歲生日，他也打趣做出「手滑」動作。

「少年吔，安啦！」由徐小明執導，資深音樂製作人倪重華、演員顏正國、魏筱惠也現身。劇組特別準備蛋糕為侯孝賢慶祝並合唱生日快樂歌，魏筱惠表示，其實大家私下昨天就為侯孝賢慶生過，「侯導沒有許太多願望，就很簡單祝大家身體健康。」

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顏正國表示，蛋糕不只是為侯孝賢慶祝，也祝福前輩都身體健康，「一路創作到120歲。」顏正國表示，當年拍攝時年僅17歲，現在已經47歲了，「我追不上這些叔伯的成就，但會跟隨他們的腳步，繼續努力走下去。」

顏正國認為「少年吔，安啦！」呈現當時的社會狀態，現在重新再看仍有意義，他也期待自己執導的「少年吔」傳承相同精神，希望帶給年輕人不一樣的省思。顏正國也說：「2部片無法對比，經典沒辦法超越，我只能說『少年吔』拍攝也是想向這些前輩致敬。」（編輯：張芷瑄）1110409