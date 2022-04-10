具俊曄遭傳將被遣返回國 大S：5月離台是既定行程

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）韓團「酷龍」成員具俊曄3月為愛來台，與徐熙媛登記結婚，不過日前申請外配居留證卡關，又將赴美工作，而被誤傳成將遭遣返回國。大S今天澄清具俊曄5月離台是既定行程。

具俊曄與大S在3月8日驚喜宣布閃婚，男方隔天馬上以老公身分飛抵台灣，並在同月28日完成台灣結婚登記手續。不過由於具俊曄缺少「無犯罪紀錄證明」，在申請外籍配偶居留證時卡關，恰好5月又將離台到美國紐約工作，在中國社群網站就傳出具俊燁將遭遣返回韓國的訊息。

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今天下午大S透過工作室，在中國社群平台微博發布聲明替老公澄清。關於具俊曄外配居留證申請問題，大S表示：「當初夫妻兩人單純以為只要登記結婚，進來台北就可以辦理居留證，沒有留意到還要準備無犯罪紀錄證明，現在已經請家人在韓國代為申辦，正在公證中。」

而具俊曄將離台部分，大S強調：「具先生早先在韓國的時候便談妥了5月中旬在紐約的演出工作，這一趟行程原本就是計畫登記結婚後，5月中旬直接飛往紐約演出，所以當初便先申請了60天的入台簽證；離境是規劃好的演出行程，沒有所謂遣返回國一事」，錯誤訊息盼外界勿以訛傳訛。（編輯：陳仁華）1110410