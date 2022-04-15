台語詩抒船長討海心聲 紀錄片寫林新永浪尖人生

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）紀錄片「飄撇討海人」以紀實視角，描繪基隆的詩人船長林新永歷經風浪半世紀的討海人生，也呈現他對於人海共存之道的期盼與追尋。

公視台語台今天發布新聞稿分享，紀錄片主角船長林新永來自三代的討海人家庭，14歲就跟著父親下海，如今年逾70歲，仍迷戀一個人的海上時光。在海上漂泊時，林新永時常寫作排解寂寥，更以台語詩紀錄海事和討海人的心聲。

身處這個「有海無魚」的時代，一生與海為伍的林新永船長在片中有感而發：「以前的海是很乾淨的，現在下網魚鉤都會勾到塑膠袋和一些垃圾。」

後來林新永成為沿海漁船協會理事長，也時常呼籲其他漁船出海時，順道撈起海漂垃圾，為海洋生態盡一份心力，展現他對海洋的深沉情懷。

而林新永半世紀的討海人生，其實有許多辛酸故事。日前他在紀錄片首映會上，看著自己人生故事一度感性落淚，說自己第一個要感謝的人就是太太，「因為討海人無人要嫁，俗話說『討海人紅衫穿一半』」，討海生活九死一生，林新永因此遭初戀女友父母反對戀情，後來才遇見太太蔡麗英，很感謝太太45年來一路相伴。

全片由金鐘獎導演周文欽執導，周文欽在一次拍攝作業與林新永偶然結識，發現他有著傳統討海人勤勞樸實的特質，同時也是不斷探索、改善與創新漁具、漁法的現代討海人，個人故事非常豐富，向其邀約拍攝後，獲得船長豪爽答應。

以海洋及人物的題材見長的周文欽，曾拍過十幾部有關海洋的紀錄片。這次「飄撇討海人」陸續拍了將近1年半，他表示因為必須配合天候出海，出海後還要面臨「魚在哪裡」的難題，不過還好自己不易暈船，自嘲：「就跟新永船長注定討海一樣，我不暈船也是注定的，才能上船來拍海洋的片。」

對於台灣人居住在四面環海的島嶼，卻對海洋所知甚少的的普遍現況，周文欽感嘆：「台灣有富饒的海鮮文化，但相對貧瘠的海洋文化」，期望透過新永船長的故事，打開大眾了解海洋的契機，也記錄世代相傳討海人對海洋的依戀與驕傲。

「飄撇討海人」16日週六晚上9時，在公視台語台全台首播。（編輯：陳政偉）1110415