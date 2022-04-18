小明星大跟班來賓確診 吳宗憲吳姍儒安排PCR

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）COVID-19疫情蔓延到演藝圈，藝人吳宗憲、吳姍儒（Sandy）父女檔主持的談話節目「小明星大跟班」今天傳出有來賓確診，製作單位稍早證實，並表示得知後已立即通報疾管署。

「小明星大跟班」製作單位、中天電視發出聲明表示，節目錄影都有落實防疫，入場前人員皆須出示2劑以上（含2劑）疫苗施打證明，或快篩陰性證明。不過15日節目進棚錄影，其中一場來賓在16日確診，並緊急通知中天節目單位。

中天電視表示，得知消息後，已立即通報疾管署，並提供參與15日錄影的名冊及攝影棚場地圖，讓疾管署進一步通知相關人員進行核酸檢測。

主持人吳宗憲與吳姍儒透過經紀人回應，兩人身體狀況一切安好，今天會立即安排時間至醫院進行核酸檢測。

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吳姍儒主動在社群平台IG報平安，她昨天錄另一節目有做快篩，都是陰性，接下來會配合政府規定在家「匡列自主管理」，後續行程等政府確切消息下來，會有進一步調整。

她坦言得知有參與錄影者確診消息非常臨時，什麼事情都來不及準備，正在努力調度各種事項與會議，抱歉影響到其他人，但她也祈求大家不要有任何獵巫行動，「確診者不是故意確診，我也儘量希望確診個案並非惡意傳播，大家冷靜，不要惡言相向。畢竟讓世界存在並進步的，是愛。」（編輯：管中維）1110418