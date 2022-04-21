「八歌浪」奪葛萊美獎 吉董自揭經費見底差點無緣
2022/4/21 14:48（4/21 15:40 更新）
董事長樂團成員吉董（左）與第2代馬蘭吟唱隊合力打造的專輯「八歌浪」，獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎。（獨一無二娛樂文化提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月21日
（中央社記者王心妤台北21日電）董事長樂團、第2代馬蘭吟唱隊合作的專輯「八歌浪」獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，董事長成員吉董今天透露籌備過程曾因經費不足暫停，也曾被虧「不要作夢」，沒想到能摘獎。
董事長樂團表示，2019年以專輯「祭」參加葛萊美獎時就想過台灣原民歌聲能在國際被聽見，當時就醞釀想做出一張世界共通的音樂。
「八歌浪Pakelang」在阿美族古調基底上，加入雷鬼、電子、搖滾等元素的編曲，展現出與第1代截然不同的音樂風貌。其中Pakelang在阿美族語中代表豐收或工作告一段落後舉行的樂舞慶典。
董事長成員吉董表示，這張專耗時3年打造，2020年曾因自認能力不足想放棄，但團員們積極鼓勵也分享心得，才讓吉董繼續努力，推出第1首歌「珍重再見」，獲得好評後才開始錄製另外9首古調。
雖然懷抱著勇闖葛萊美獎的夢想，但專輯完成前，吉董才發現規則指定須有51%以上的全新創作，但當時製作經費不足，讓團隊只能暫緩腳步。
直到2021年，吉董做好Demo後就和錄音師到台東找第2代馬蘭吟唱隊團長蔣進興，沒想到聽著海浪、山脈的聲音，蔣進興就即興創作超過10首歌。
吉董透露，專輯名稱原想定為「光明之路」，描述二戰時被遺忘的阿美族日本兵，但考慮蔣進興幽默個性和隨遇而安加上及時行樂的價值觀，決定使用母語Pakelang作為專輯名稱，最終抱獎回台能夠「Pakelang一下」。
「八歌浪Pakelang」目前已銷售一空，追加部分須待至5月底出貨。（編輯：陳政偉）1110421
台灣設計師李政瀚、于薇設計專輯「八歌浪Pakelang」獲第64屆葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，設計理念透過紙張堆疊出台灣東海岸山脈與人們高歌的優美稜線剪影，展現台灣海洋國家的意象。（然點設計工作室提供）
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