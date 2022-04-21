「八歌浪」奪葛萊美獎 吉董自揭經費見底差點無緣

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董事長樂團成員吉董（左）與第2代馬蘭吟唱隊合力打造的專輯「八歌浪」，獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎。（獨一無二娛樂文化提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月21日

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（中央社記者王心妤台北21日電）董事長樂團、第2代馬蘭吟唱隊合作的專輯「八歌浪」獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，董事長成員吉董今天透露籌備過程曾因經費不足暫停，也曾被虧「不要作夢」，沒想到能摘獎。

董事長樂團表示，2019年以專輯「祭」參加葛萊美獎時就想過台灣原民歌聲能在國際被聽見，當時就醞釀想做出一張世界共通的音樂。

「八歌浪Pakelang」在阿美族古調基底上，加入雷鬼、電子、搖滾等元素的編曲，展現出與第1代截然不同的音樂風貌。其中Pakelang在阿美族語中代表豐收或工作告一段落後舉行的樂舞慶典。

董事長成員吉董表示，這張專耗時3年打造，2020年曾因自認能力不足想放棄，但團員們積極鼓勵也分享心得，才讓吉董繼續努力，推出第1首歌「珍重再見」，獲得好評後才開始錄製另外9首古調。

雖然懷抱著勇闖葛萊美獎的夢想，但專輯完成前，吉董才發現規則指定須有51%以上的全新創作，但當時製作經費不足，讓團隊只能暫緩腳步。

直到2021年，吉董做好Demo後就和錄音師到台東找第2代馬蘭吟唱隊團長蔣進興，沒想到聽著海浪、山脈的聲音，蔣進興就即興創作超過10首歌。

吉董透露，專輯名稱原想定為「光明之路」，描述二戰時被遺忘的阿美族日本兵，但考慮蔣進興幽默個性和隨遇而安加上及時行樂的價值觀，決定使用母語Pakelang作為專輯名稱，最終抱獎回台能夠「Pakelang一下」。

「八歌浪Pakelang」目前已銷售一空，追加部分須待至5月底出貨。（編輯：陳政偉）1110421