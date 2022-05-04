胡宇威確診後首現身新戲宣傳 氣色佳呼籲勿恐慌

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男星胡宇威（右下）日前宣布確診COVID-19後，3日晚間首度現身新戲線上特映會，和導演廖士涵（右上）、演員曾沛慈（左下）一同隔空宣傳。（八大提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月4日

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）男星胡宇威和未婚妻陳庭妮日前雙雙確診COVID-19，胡宇威仍心繫新作「親愛的亞當」宣傳，昨晚特別隔著螢幕線上參加特映會，透露身體沒什麼症狀，也呼籲大家不用過於害怕恐慌。

胡宇威4月29日因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，緊急停工去醫院PCR檢測後證實確診，目前居家隔離休息中，昨晚首度現身，和「親愛的亞當」導演廖士涵、演員曾沛慈隔空合體宣傳，精神氣色都相當好。

胡宇威表示，「聽我的聲音，看我的狀況，都滿不錯的，所以不需要太害怕恐慌」。準備大合照時，胡宇威更露出俏皮一面，突然急喊卡，跑出鏡頭外，再帶著一顆蘋果入鏡拍攝，藉以呼應劇名「親愛的亞當」。

導演廖士涵在特映會透露，一開始拍攝時和胡宇威有點距離，「我不知道獅子座是不是一開始，會給人家有一種很冷漠的感覺，就是不太容易親近。」可是拍到中段，就發現胡宇威是個溫暖親切的大男孩，常會照顧到現場每個環節。

廖士涵表示，自己拍戲喜歡追求真實，所以會適當地給予一些刺激，例如告訴胡宇威若沒拍潛水戲很可惜，鼓勵怕水的胡宇威克服恐懼，因而看到胡宇威勇於挑戰、不服輸的一面。

胡宇威和曾沛慈則爆料導演常緊盯著畫面卻不喊卡，讓他們只好持續一直演。胡宇威更邊模仿導演專注神情、邊笑說：「只要看到導演笑，就表示對我們是肯定，我們就繼續演。」

「親愛的亞當」15日起，每週日晚上8時在八大戲劇台全台首播；中華電信MOD、Hami Video、LINE TV等則於同日晚上9時30分上線。（編輯：張雅淨）1110504