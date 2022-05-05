父母離異童年旅居長輩家 黃玠瑋用音樂自我療癒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

歌手黃玠瑋推出新專輯「游牧」，她選擇用音樂分享童年經歷，並非責怪、而是療傷，她7月29日也將在Legacy Taipei舉辦個人演唱會（環球提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北5日電）歌手黃玠瑋推出新專輯「游牧」，她表示因為父母離異，從小被外婆照顧長大，但外婆嚴厲，讓她變得內向、不善於表達真正想法，於是選擇用音樂分享這段過程，這不是責怪、而是療傷。

黃玠瑋從獨立唱片走進主流唱片，推出新專輯「游牧」，她接受中央社記者專訪表示，唱片公司分工精細，多了夥伴們一起奮鬥，不像首張專輯Wonderland從募資開始，製作、宣傳全都只能靠自己。

雖然推出首張專輯時辛苦，但黃玠瑋不諱言20初歲歌唱事業準備起飛時，卻被診斷出聲帶萎縮，走入低潮。黃玠瑋回憶：「西醫說沒辦法痊癒。」當時的她只能忍痛告別歌手身分，改以打工維生，曾在服飾店、冰淇淋店上班。

黃玠瑋表示，「雖然曾覺得有固定薪水不錯，但我無法壓抑想寫歌創作的心情。」抱持著相信自己會康復的信念，加上調理身心狀況，目前已近乎痊癒。

黃玠瑋在新專輯唱出游牧在不同角落的心情，她表示因父母從小離異，跟著爸爸的她，從小就「旅居」在不同長輩房裡，從沒擁有過自己的房間。她也提到，擔任老師的阿嬤（爸爸的母親）個性嚴厲，不只會盯緊她的課業和行蹤，嚴厲時還會動手，讓她從小就沒有機會、也不敢表達意見。

黃玠瑋說，因為從小不被允許說話，養成自己忍耐的性格，不善於表達真正的想法。她舉例，聲帶萎縮時也沒和朋友提過，朋友直到近日看見報導才知道，「我會覺得自己成年了，路也是自己選的，不應該想著依賴別人。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃玠瑋透露，兒時經歷也讓她有電話恐懼症，「小時候接到電話罵我，或是問我怎麼還不回家，但可能只是剛放學。」黃玠瑋表示，「寫出這些不是想責怪家人，因為他們也是用自己的方式愛我，只是我成年才發現這影響非常大，我想做出改變，」

黃玠瑋將於7月29日在Legacy Taipei舉辦個人演唱會，她透露，之前與歌手青峰合作時，也從對方身上學到如何與樂手和台下觀眾們互動，期待能在演唱會上融合個人特色，讓歌迷滿足。（編輯：屈享平）1110505